«Черкаські Мавпи» здобули дві перемоги у товариських матчах у Латвії



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Фото БК «Черкаські Мавпи»

Чинні чемпіони України впевнено продовжують підготовку до нового сезону

Команда Максима Міхельсона відіграла другий товариський матч у Латвії, у якому здобула впевнену перемогу з рахунком 93:77, інформує офіційний сайт клубу.

Цього разу суперником клубу стала команда OGRE – півфіналіст чемпіонату Латвії.

Черкасці змогли потужно розпочали матч – 24:17 після першої половини, а у другій чверті, зусиллями Чумакова та компанії, зуміли ще більше розвити відрив – 51:29.

У другій половині «Черкаські Мавпи» дозволили супернику дещо скоротити відставання, проте на підсумковий результат це ніяк не вплинуло.

Зауважимо, що першим спаринг-партнером команди Максима Міхельсона став клуб VIA з Латвії.

Українці впевнено відіграли поєдинок та здобули першу у новому сезоні перемогу – 87:66. Найкращими у цій грі стали Дмитро Скапінцев (18 очок) і Володимир Конєв (18), а загалом в грі брало участь лише сім баскетболістів.

Переможна серія клубу продовжується ще від минулого сезону та наразі складає 19 матчів, з них 17 – офіційних.

Відразу після контрольних матчів у Латвії «Черкаські Мавпи» переїдуть у Литву, де візьмуть участь у традиційному турнірі, господарем якого є клуб «Невежис».

Окрім «Мавп» і «Невежиса», участь у турнірі візьме півфіналіст чемпіонату Литви «Літкабілес» і чемпіон Білорусі «Цмокі-Мінськ».