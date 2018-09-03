  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Черкаські Мавпи» здобули дві перемоги у товариських матчах у Латвії

    • Розсилка
    Фото БК &laquo;Черкаські Мавпи&raquo; - «Черкаські Мавпи» здобули дві перемоги у товариських матчах у Латвії
    Фото БК «Черкаські Мавпи»

    Чинні чемпіони України впевнено продовжують підготовку до нового сезону

    Команда Максима Міхельсона відіграла другий товариський матч у Латвії, у якому здобула впевнену перемогу з рахунком 93:77, інформує офіційний сайт клубу.

    Цього разу суперником клубу стала команда OGRE – півфіналіст чемпіонату Латвії.

    Черкасці змогли потужно розпочали матч – 24:17 після першої половини, а у другій чверті, зусиллями Чумакова та компанії, зуміли ще більше розвити відрив – 51:29.

    У другій половині «Черкаські Мавпи» дозволили супернику дещо скоротити відставання, проте на підсумковий результат це ніяк не вплинуло.

    Зауважимо, що першим спаринг-партнером команди Максима Міхельсона став клуб VIA з Латвії.

    Українці впевнено відіграли поєдинок та здобули першу у новому сезоні перемогу – 87:66. Найкращими у цій грі стали Дмитро Скапінцев (18 очок) і Володимир Конєв (18), а загалом в грі брало участь лише сім баскетболістів.

    Переможна серія клубу продовжується ще від минулого сезону та наразі складає 19 матчів, з них 17 – офіційних.

    Відразу після контрольних матчів у Латвії «Черкаські Мавпи» переїдуть у Литву, де візьмуть участь у традиційному турнірі, господарем якого є клуб «Невежис».

    Окрім «Мавп» і «Невежиса», участь у турнірі візьме півфіналіст чемпіонату Литви «Літкабілес» і чемпіон Білорусі «Цмокі-Мінськ».

    українці баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ