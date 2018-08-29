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    «Черкаські Мавпи» зіграють на товариських турнірах у Латвії та Литві

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    Один з лідерів черкаського клубу Володимир Конєв. Фото: ФБУ - «Черкаські Мавпи» зіграють на товариських турнірах у Латвії та Литві
    Один з лідерів черкаського клубу Володимир Конєв. Фото: ФБУ

    А вже 20-го вересня черкаський клуб стартує у кваліфікації Кубку Європи

    Чемпіон України «Черкаські Мавпи» вже найближчого вікенду відіграє два товариські матчі у Латвії, після чого візьме участь у турнірі в Литві.

    31 серпня ввечері у Ризі черкаський клуб зіграє з середняком чемпіонату Латвії - клубом Via, а в суботу на них чекає матч проти «Огре».

    Розклад матчів у Латвії:

    31 серпня 

    18.00 Via – «Черкаські Мавпи»

    1 вересня 

    16.30 «Огре» – «Черкаські Мавпи»

    Відразу після контрольних матчів у Латвії «Черкаські Мавпи» переберуться у Литву, де візьмуть участь у традиційному турнірі в Кедайняй.

    Господарем змагань є клуб «Невежис», у турнірі також візьме участь півфіналіст чемпіонату Литви – «Літкабеліс» та чемпіон Білорусі – «Цмокі-Мінськ».

    Розклад матчів у Литві:

    3 вересня

    16:30 «Літкабеліс» – «Черкаські Мавпи»

    4 вересня

    19:00 «Невежис» – «Черкаські Мавпи»

    5 вересня

    16:30 «Цмокі-Мінськ» - «Черкаські Мавпи»

    Нагадаємо, що вже 20-го вересня черкаський клуб стартує у кваліфікації Кубку Європи FIBA, виїзним матчем проти норвезького – «Кьонгсберга», а вдома «Мавпи зіграють 26-го вересня.

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