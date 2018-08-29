«Черкаські Мавпи» зіграють на товариських турнірах у Латвії та Литві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з лідерів черкаського клубу Володимир Конєв. Фото: ФБУ

А вже 20-го вересня черкаський клуб стартує у кваліфікації Кубку Європи

Чемпіон України «Черкаські Мавпи» вже найближчого вікенду відіграє два товариські матчі у Латвії, після чого візьме участь у турнірі в Литві.

31 серпня ввечері у Ризі черкаський клуб зіграє з середняком чемпіонату Латвії - клубом Via, а в суботу на них чекає матч проти «Огре».

Розклад матчів у Латвії:

31 серпня

18.00 Via – «Черкаські Мавпи»

1 вересня

16.30 «Огре» – «Черкаські Мавпи»

Відразу після контрольних матчів у Латвії «Черкаські Мавпи» переберуться у Литву, де візьмуть участь у традиційному турнірі в Кедайняй.

Господарем змагань є клуб «Невежис», у турнірі також візьме участь півфіналіст чемпіонату Литви – «Літкабеліс» та чемпіон Білорусі – «Цмокі-Мінськ».

Розклад матчів у Литві:

3 вересня

16:30 «Літкабеліс» – «Черкаські Мавпи»

4 вересня

19:00 «Невежис» – «Черкаські Мавпи»

5 вересня

16:30 «Цмокі-Мінськ» - «Черкаські Мавпи»

Нагадаємо, що вже 20-го вересня черкаський клуб стартує у кваліфікації Кубку Європи FIBA, виїзним матчем проти норвезького – «Кьонгсберга», а вдома «Мавпи зіграють 26-го вересня.