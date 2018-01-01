«Черкаський Дніпро» підписав досвідченого нападника

Раніше гравець виступав за такі клуби, як «Олександрія», «Сталь» та «Зірка»

У четвер, 4 січня, «Черкаський Дніпро» оголосив про підписання контракту з нападником Романом Локтіоновим. Термін дії угоди – три роки, інформує офіційний сайт клубу. Раніше Локтіонов виступав за «Кремінь», «Ворсклу», «Олександрію», алчевську «Сталь», «Зірку» та