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    «Черкаський Дніпро» підписав досвідченого нападника

    Раніше гравець виступав за такі клуби, як «Олександрія», «Сталь» та «Зірка»
    У четвер, 4 січня, «Черкаський Дніпро» оголосив про підписання контракту з нападником Романом Локтіоновим. Термін дії угоди – три роки, інформує офіційний сайт клубу. Раніше Локтіонов виступав за «Кремінь», «Ворсклу», «Олександрію», алчевську «Сталь», «Зірку» та
    • Сьогодні, 16:08
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    Фото: прес-служба Черкаського Дніпра
    Фото: прес-служба Черкаського Дніпра

    Раніше гравець виступав за такі клуби, як «Олександрія», «Сталь» та «Зірка»

    У четвер, 4 січня, «Черкаський Дніпро» оголосив про підписання контракту з нападником Романом Локтіоновим.

    Термін дії угоди – три роки, інформує офіційний сайт клубу.

    Раніше Локтіонов виступав за «Кремінь», «Ворсклу», «Олександрію», алчевську «Сталь», «Зірку» та білоруський «Неман».

    Останнім клубом форварда був «Інгулець», в складі якого Роман відзначився двома голами в дев'яти матчах.

    За підсумками 22 турів «Черкаський Дніпро» з 14 очками займає останнє місце в Першій лізі.

    Відставання від Волині, яка йде 17, складає чотири пункти.

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