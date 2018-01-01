«Черкаський Дніпро» підписав досвідченого нападника
- Сьогодні, 16:08
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Фото: прес-служба Черкаського Дніпра
Раніше гравець виступав за такі клуби, як «Олександрія», «Сталь» та «Зірка»
У четвер, 4 січня, «Черкаський Дніпро» оголосив про підписання контракту з нападником Романом Локтіоновим.
Термін дії угоди – три роки, інформує офіційний сайт клубу.
Раніше Локтіонов виступав за «Кремінь», «Ворсклу», «Олександрію», алчевську «Сталь», «Зірку» та білоруський «Неман».
Останнім клубом форварда був «Інгулець», в складі якого Роман відзначився двома голами в дев'яти матчах.
За підсумками 22 турів «Черкаський Дніпро» з 14 очками займає останнє місце в Першій лізі.
Відставання від Волині, яка йде 17, складає чотири пункти.