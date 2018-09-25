Чернівецька «Буковина-Ретро» – чемпіон України серед ветеранів у категорії 45+



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Фото ФФУ

Саме футболісти цього клубу виявилися кращими за інші команди

У Вишневому відбувся фінальний етап чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45+.

Найсильнішою командою в цій віковій категорії стала «Буковина-Ретро» з Чернівців, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На відміну від минулого сезону, у якому проводилися чемпіонат 45+ та чемпіонат 50+, цього разу рішенням виконкому Асоціації ветеранів футболу України було змінено формат.

На полі в чемпіонаті 45+ у складі однієї команди одночасно могли з'являтися не більше шести гравців у віці від 45-ти до 50-ти років, а інші – віком 51 рік і старші.

У 2018 році участь у турнірі взяли 12 колективів із різних регіонів України, які задля визначення квартету найсильніших провели два кваліфікаційні раунди.

У підсумку у фінальному раунді у Вишневому зіграли «Рішельє» (Одеса), «Абориген» (Луцьк), «Буковина-Ретро» (Чернівці) та «Пирятин-Полтавщина» (Полтава).

Півфінали

«Рішельє» – «Абориген» – 3:3 (по пен. 4:3)

Голи: Кулик (7), Сухарєв (13), Княгницький (17) — Федик (24), Михальчук (39), Коцюк (51).

«Буковина-Ретро» – «Пирятин-Полтавщина» – 0:0 (по пен. 4:1)

Матч за третє місце

«Абориген» – «Пирятин-Полтавщина» – 1:1 (по пен. 3:1)

Голи: Федик (25) — Матяш (39).

Фінал

«Буковина-Ретро» – «Рішельє» – 2:2 (по пен. 6:5)

Голи: Карпин (28, 40) — Стельмах (17), Княгницький (44).