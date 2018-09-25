  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чернівецька «Буковина-Ретро» – чемпіон України серед ветеранів у категорії 45+

    • Розсилка
    Фото ФФУ - Чернівецька «Буковина-Ретро» – чемпіон України серед ветеранів у категорії 45+
    Фото ФФУ

    Саме футболісти цього клубу виявилися кращими за інші команди

    У Вишневому відбувся фінальний етап чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45+.

    Найсильнішою командою в цій віковій категорії стала «Буковина-Ретро» з Чернівців, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    На відміну від минулого сезону, у якому проводилися чемпіонат 45+ та чемпіонат 50+, цього разу рішенням виконкому Асоціації ветеранів футболу України було змінено формат.

    На полі в чемпіонаті 45+ у складі однієї команди одночасно могли з'являтися не більше шести гравців у віці від 45-ти до 50-ти років, а інші – віком 51 рік і старші.

    У 2018 році участь у турнірі взяли 12 колективів із різних регіонів України, які задля визначення квартету найсильніших провели два кваліфікаційні раунди.

    У підсумку у фінальному раунді у Вишневому зіграли «Рішельє» (Одеса), «Абориген» (Луцьк), «Буковина-Ретро» (Чернівці) та «Пирятин-Полтавщина» (Полтава).

    Півфінали

    «Рішельє» – «Абориген» – 3:3 (по пен. 4:3)

    Голи: Кулик (7), Сухарєв (13), Княгницький (17) — Федик (24), Михальчук (39), Коцюк (51).

    «Буковина-Ретро» – «Пирятин-Полтавщина» – 0:0 (по пен. 4:1)

    Матч за третє місце

    «Абориген» – «Пирятин-Полтавщина» – 1:1 (по пен. 3:1)

    Голи: Федик (25) — Матяш (39).

    Фінал

    «Буковина-Ретро» – «Рішельє» – 2:2 (по пен. 6:5)

    Голи: Карпин (28, 40) — Стельмах (17), Княгницький (44).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ