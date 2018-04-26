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    Черняк виборола першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи з дзюдо

    У втішній сітці Черняк здобула перемогу над у француженкою Мелані Клемент.
    Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола бронзову медаль чемпіонату Європи в Тель-Авіві. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 здобула свою другу нагороду континентальної першості в кар'єрі. У другому раунді у вазі до 48 кг Черняк зустрілася з 23-річною сербкою Мілікою Ніколич і поступилася їй по закінченню всього часу сутички по
    • 26 Квiтня, 19:33
    • Розсилка
    Марина Черняк
    Марина Черняк

    У втішній сітці Черняк здобула перемогу над у француженкою Мелані Клемент.

    Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола бронзову медаль чемпіонату Європи в Тель-Авіві.

    Бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 здобула свою другу нагороду континентальної першості в кар'єрі.

    У другому раунді у вазі до 48 кг Черняк зустрілася з 23-річною сербкою Мілікою Ніколич і поступилася їй по закінченню всього часу сутички по «ваза-арі».

    У втішній сітці Черняк здобула перемогу іппоном, а потім виграла сутичку за бронзову медаль у француженки Мелані Клемент.

    Зазначимо, що в ваговій категорії Черняк також виступає Дарина Білодід, але через пошкодження щелепи чемпіонка Європи-2017 не змогла приїхати на змагання до Ізраїлю.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи дзюдо Марина Черняк
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