Черняк виборола першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи з дзюдо

У втішній сітці Черняк здобула перемогу над у француженкою Мелані Клемент.

Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола бронзову медаль чемпіонату Європи в Тель-Авіві. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 здобула свою другу нагороду континентальної першості в кар'єрі. У другому раунді у вазі до 48 кг Черняк зустрілася з 23-річною сербкою Мілікою Ніколич і поступилася їй по закінченню всього часу сутички по



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Марина Черняк

У втішній сітці Черняк здобула перемогу над у француженкою Мелані Клемент.

Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола бронзову медаль чемпіонату Європи в Тель-Авіві.

Бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 здобула свою другу нагороду континентальної першості в кар'єрі.

У другому раунді у вазі до 48 кг Черняк зустрілася з 23-річною сербкою Мілікою Ніколич і поступилася їй по закінченню всього часу сутички по «ваза-арі».

У втішній сітці Черняк здобула перемогу іппоном, а потім виграла сутичку за бронзову медаль у француженки Мелані Клемент.

Зазначимо, що в ваговій категорії Черняк також виступає Дарина Білодід, але через пошкодження щелепи чемпіонка Європи-2017 не змогла приїхати на змагання до Ізраїлю.

Джерело: xsport.ua