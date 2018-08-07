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    Чеський нападник, яким цікавилося «Динамо», близький до переходу в англійський «Бернлі»

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    Матей Видра - Чеський нападник, яким цікавилося «Динамо», близький до переходу в англійський «Бернлі»
    Матей Видра

    «Бернлі» розглядає 26-річного чеха в якості посилення перед стартом в Лізі Європи

    Форвард «Дербі Каунті» Матей Видра, швидше за все, стане гравцем «Бернлі».

    Про це повідомляє Derby Telegraph з посиланням на The Mirror.

    Цю інформацію підтверджує і журналіст Daily Mail Майк Кіган.

    «Бернлі» розглядає 26-річного чеха в якості посилення перед стартом в Лізі Європи.

    Раніше повідомлялося, що Видра був одним з кандидатів на позицію нападника в «Динамо».

    Про це також була інформація від телеведучого Ігоря Циганика в програмі «Профутбол».

    Transfermarkt оцінює Видру в вісім мільйонів євро.

    У минулому сезоні Видра провів 43 матчі, забив 21 гол і зробив чотири асисти.

    Він став кращим бомбардиром Чемпіоншипа (другий за силою дивізіон чемпіонату Англії).

    Джерело: ua.tribuna.com

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