Чеський нападник, яким цікавилося «Динамо», близький до переходу в англійський «Бернлі»
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«Бернлі» розглядає 26-річного чеха в якості посилення перед стартом в Лізі Європи
Форвард «Дербі Каунті» Матей Видра, швидше за все, стане гравцем «Бернлі».
Про це повідомляє Derby Telegraph з посиланням на The Mirror.
Цю інформацію підтверджує і журналіст Daily Mail Майк Кіган.
«Бернлі» розглядає 26-річного чеха в якості посилення перед стартом в Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Видра був одним з кандидатів на позицію нападника в «Динамо».
Про це також була інформація від телеведучого Ігоря Циганика в програмі «Профутбол».
Transfermarkt оцінює Видру в вісім мільйонів євро.
У минулому сезоні Видра провів 43 матчі, забив 21 гол і зробив чотири асисти.
Він став кращим бомбардиром Чемпіоншипа (другий за силою дивізіон чемпіонату Англії).
Джерело: ua.tribuna.com