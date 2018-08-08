Чеський нападник, яким цікавилося «Динамо», перейшов в англійський «Бернлі»



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Матей Видра. Фото: ФК Бернлі

Контракт розрахований на три сезони

Форвард «Дербі Каунті» Матей Видра став гравцем «Бернлі».

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Контракт розрахований на три сезони.

Раніше повідомлялося, що Видра був одним з кандидатів на позицію нападника в «Динамо».

Про це також була інформація від телеведучого Ігоря Циганика в програмі «Профутбол».

Transfermarkt оцінює Видру в вісім мільйонів євро.

У минулому сезоні Видра провів 43 матчі, забив 21 гол і зробив чотири асисти.

Він став кращим бомбардиром Чемпіоншипа (другий за силою дивізіон чемпіонату Англії).