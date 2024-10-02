«Шахтар» програв «Аталанті» у другому турі Ліги чемпіонів

«Гірники» розчарували своїх вболівальників грою у номінально домашньому матчі

Донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

«Гірники» підходили до матчу з чотириматчевою безпрограшною серією, яка включала нічию з іншим італійським клубом, «Болоньєю» (0:0), у першому турі Ліги чемпіонів. Проте цього разу «Шахтар» не зміг нічого протиставити атакуючій грі «Аталанти», яка є чинним чемпіоном Ліги Європи.

Італійський клуб домінував протягом усього матчу. Вже на 21-й хвилині Адемола Лукман віддав гольову передачу на Берата Джимсіті, який відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму Лукман сам відзначився голом після асисту Сеада Колашинаца.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2, причому «Шахтар» не завдав жодного удару по воротах суперника за весь перший тайм.

На початку другого тайму «Аталанта» довела рахунок до розгромного: Рауль Белланова забив третій гол після навісу Давіде Дзаппакости. «Шахтар» намагався загострити гру в атаці, але так і не зміг відзначитися.