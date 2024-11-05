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У Реалі розчаровані грою Луніна в цьому сезоні

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Реалі розчаровані грою Луніна в цьому сезоні
Андрій пропустив п'ять голів, одного разу зігравши «на нуль»
фото з відкритих джерел

Ефективність гри Луніна склала 54%

У мадридському Реалі не задоволені грою українського воротаря Андрія Луніна, оскільки він поки що не показує очікуваних результатів. Про це пише видання sport.ua.

З початку сезону у Ла Лізі Лунін тричі захищав ворота своєї команди. Це стало можливим через травму основного воротаря Реала Тібо Куртуа. У цих матчах  команда один раз перемогла і два рази програла, Лунін при цьому пропустив у свої ворота п'ять голів.

Згідно клубної статистики, по воротах Луніна у цьому сезоні було пробито 11 разів, він відібрав тільки шість ударів. Таким чином, ефективність гри Луніна склала 54%. А в минулому сезоні його показник становив 75%.

Враховуючи такі показники, боси Реала не приховують своє розчарування грою українського голкіпера.

Нагадаємо, що воротаря «Астон Вілли» і збірної Аргентини Еміліано Мартінеса визнали найкращим голкіпером світу у 2024 році. Трапилось це під час церемонії «Золотий м'яч-2024».

Додамо, що володарем «Золотого м'яча» 2024 року та найкращим футболістом світу став гравець «Манчестер Сіті» Родріго Ернандес Касканте, відомий як Родрі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін

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