Перша перемога «Шахтаря» та інші результати ігрового дня в Лізі чемпіонів

В середу, 6 листопада, у Лізі чемпіонів пройшли матчі четвертого туру

У 4-му турі найпрестижнішого єврокубка донецький «Шахтар» обіграв швейцарський «Янг Бойз». 5-6 листопада відбулися матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Про результати матчів повідомляється на сайті УЄФА.

Напередодні «Ліверпуль» знищив «Баєр», а мадридський «Реал» за участю українського голкіпера Андрія Луніна сенсаційно поступився «Мілану» на своєму стадіоні.

У середу «Бенфіка» з українським воротарем Анатолієм Трубіним програла «Баварії», «Арсенал» за участі Олександра Зінченка поступився «Інтеру», а мадридський «Атлетіко» вирвав перемогу у ПСЖ на виїзді.

У новому форматі Ліги чемпіонів 36 команд змагаються в єдиній лізі, де кожна команда зустрінеться з вісьмома різними суперниками (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Результати матчів у Лізі чемпіонів 6 листопада Фото: flashscore.ua

Вісім команд, які набрали найбільше очок за підсумками групового етапу, одразу потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, що займуть місця з 9-го по 24-е, проведуть стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу, а решта завершать виступи в єврокубках.

Результати матчів у Лізі чемпіонів 5 листопада Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, український футбольний клуб «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

Після перемоги «Шахтар» піднявся на 26-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки. Наступний матч Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 27 листопада, коли на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.