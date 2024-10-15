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Що потрібно збірній України з футболу, щоб виграти свою групу в Лізі націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Що потрібно збірній України з футболу, щоб виграти свою групу в Лізі націй
Україна теоретично ще може посісти першу сходинку у своїй групі
фото: УАФ

Нашій збірній є за що боротися в Лізі націй

Збірна України після чотирьох турів набрала чотири очки у групі 1 дивізіону В Ліги націй – завдяки перемозі над Грузією (1:0) та нічиїй із Чехією (1:1).

Що потрібно збірній України з футболу, щоб виграти свою групу в Лізі націй фото 1

Нашій збірній є ще за що боротися в Лізі націй:

  • по-перше, за вихід в дивізіон А, який дасть Україні нагоду випробовувати себе проти сильніших суперників;
  • по-друге, за теоретично вищі місця у рейтингу Ліги націй – чотири найкращі команди, які не будуть у топ-2 груп свого відбору на Чемпіонат світу, отримають путівку у плей-оф кваліфікації.

Станом на зараз ситуація у дивізіоні В виглядає так:

Що потрібно збірній України з футболу, щоб виграти свою групу в Лізі націй фото 2

Нагадаємо і календар групи до кінця турніру:

  • 5 тур: Грузія – Україна, Албанія – Чехія
  • 6 тур: Албанія – Україна, Чехія – Грузія

Тепер – до розкладів.

1. Україна теоретично ще може посісти першу сходинку у своїй групі. Для цього команді Сергія Реброва треба вигравати обидва матчі й очікувати, що Чехія обидва свої не виграє: тоді в нас буде 10 очок, в Грузії, Албанії та Чехії – не більше 9 (залежно від результатів між собою).

2. Друге місце більш реалістичне – для цього достатньо виграти обидва матчі без огляду на результати інших матчів. У такому разі Україна матиме 10 очок, що буде більше максимуму Грузії та Албанії (по 9). Чехія набере від 10 до 13 – в обох випадках обходитиме Україну.

Тут можемо навіть втрачати очки – але лише з Грузією, лише внічию і за умови, що Чехія з ними теж їх втратить: тоді Чехія матиме від 9 до 13 очок, Україна – 8, Грузія – до 8 (але ми краще за очними зустрічами), Албанія лишиться з шістьма. Зворотний сценарій, де Албанія замість Грузії, не підходить: албанці нас обіграли у першому турі.

Нагадаємо, що друге місце також дасть шанс поборотися за підвищення: у стикових матчах із однією з третіх команд цього розіграшу дивізіону А.

3. Втрата очок у двох матчах поставить під загрозу прописку у дивізіоні В. У такому разі ми наберемо не більше 6 очок (дві нічиї) – а Грузії і Албанії це дасть від семи. Це означатиме прямий виліт у дивізіон С.

Недостатньо може бути і набрати три очки – якщо команда, яку ми обіграємо, обіграє і Чехію. Тоді в нас буде 7 очок, у Грузії і Албанії – по 9 (бо інша обіграє Україну), у Чехії – 10.

4. Питання вильоту може постати і на третій сходинці групи – усе тому, що воно гратиме стики із другим місцем дивізіону С.

Один сценарій вже розглянули вище (рівність очок з Албанією при поділі 2-3 місць). Окрім того, до нього приводитиме і перемога в одному матчі, якщо команда, яку обіграли, програє Чехії. Тоді в нас буде 7 очок, у команди, яку обіграли – 6, в іншої – 9, у Чехії – 13.

І найочевидніше на сьогодні – дві поразки гарантують Україні прямий виліт у дивізіон С.

Нагадаємо, 14 жовтня футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Чехія вийшла вперед завдяки голу Лукаша Черва на 18-й хвилині. Проте Україна зуміла вирівняти рахунок у другому таймі завдяки голу Артема Довбика на 51-й хвилині​.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України перемога

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