Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України
Виконавча рада МОК ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади
фото з відкритих джерел

Олімпійський чемпіон та нардеп прокоментував скандальне рішення про допуск росіян та білорусів до Олімпіади

Український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо, народний депрутат від «Слуги народу» Жан Беленюк вважає, що представників виконкому Міжнародного олімпійського комітету слід запросити в Україні, щоб вони на власні очі побачили наслідки російської агресії. Можливо, тоді МОК змінить свою думку щодо необхідності допускати російських атлетів до Олімпіади. Про це Беленюк сказав в інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на запитання про причини ухвалення виконавчою радою МОК рішення про допуск спортсменів із РФ і Білорусі до Олімпійських ігор і чи немає тут корупційного моменту, Беленюк сказав: «Мені складно коментувати з приводу корупційних історій. Впливи бувають різними: починаючи від корупційних питань, завершуючи якимись перспективами на майбутнє, проштовхуванням по кар’єрній сходинці, зацікавленістю у бізнес-інтересах всередині самої Росії…».

Олімпійський чемпіон зазначив, що йому важко судити, хто чим мотивувався у МОК при ухваленні рішення, оскільки він нікого не знає серед представників виконкому комітету, окрім очільника Федерації спортивної боротьби Ненада Лаловича. «Але він лише один з 15 членів виконкому. З президентом Бахом знайомий як з публічною особою, яка очолює МОК», – сказав Беленюк.

На його думку, рішення МОК ще можна змінити.

«Можливо, хтось переконаний в тому, що саме таке рішення повинно бути і що саме воно є справедливим. Тому треба цих людей запрошувати до України й показувати, що тут наробили російські війська, скільки вони зруйнували спортивної інфраструктури, скільки вбили спортсменів, безпосередньо членів національних збірних команд України… Можливо, після цього їхнє бачення зміниться», – вважає Беленюк.

Він нагадав, що в Україні був Бах, але не впевнений, що були всі представники виконкому МОК.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт.

 

Теги: Олімпіада Україна росія Білорусь Жан Беленюк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ не підтримуватиме спортсменів, які захотіли стати нейтральними
Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді
Вчора, 00:45
Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024
Президент Міжнародного олімпійського комітету пояснив, чому допустив РФ до Олімпіади
14 грудня, 15:15
Міжнародний олімпійський комітет дозволив обмежену участь російських спортсменів в Олімпійських іграх
Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
12 грудня, 15:29
Писк про «спорт поза політикою» вже не працює
Російський спорт по вуха замазаний кров'ю та ганьбою
10 грудня, 10:29
Рішення про бойкот Олімпіади буде прийнято з урахуванням інтересів України
Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту
10 грудня, 09:13
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі
Вибух у Миколаєві, реакція Естонії та Литви на допуск росіян до Олімпіади: головне за ніч
9 грудня, 07:51
Естонія та Литва засудили рішення МОК щодо російських спортсменів
Естонія та Литва засудили рішення МОК щодо російських спортсменів
9 грудня, 02:20
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба різко відреагував на допуск росіян та білорусів до Олімпіади
8 грудня, 22:51
МОК повідомив, що наразі з 4,6 тис. спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024
8 грудня, 16:58

Новини

Тхеквондист Ларін, яки закликав росіян допомагати армії РФ, здобув ліцензію на Олімпіаду
Тхеквондист Ларін, яки закликав росіян допомагати армії РФ, здобув ліцензію на Олімпіаду
Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України
Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України
Під час матчу англійської Прем'єр-ліги стався моторошний випадок
Під час матчу англійської Прем'єр-ліги стався моторошний випадок
Українка увійшла у топ-10 Кубка світу з біатлону у Швейцарії
Українка увійшла у топ-10 Кубка світу з біатлону у Швейцарії
Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді
Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді
Українці фінішували поза топ-20 у чоловічому спринті на етапі Кубка світу з біатлону
Українці фінішували поза топ-20 у чоловічому спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
24K
Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси
18K
«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну
17K
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN
11K
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
11K
Чи зможе Росія захопити Харків?

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua