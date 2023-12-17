Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України

Олімпійський чемпіон та нардеп прокоментував скандальне рішення про допуск росіян та білорусів до Олімпіади

Український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо, народний депрутат від «Слуги народу» Жан Беленюк вважає, що представників виконкому Міжнародного олімпійського комітету слід запросити в Україні, щоб вони на власні очі побачили наслідки російської агресії. Можливо, тоді МОК змінить свою думку щодо необхідності допускати російських атлетів до Олімпіади. Про це Беленюк сказав в інтерв’ю «Главкому».

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Відповідаючи на запитання про причини ухвалення виконавчою радою МОК рішення про допуск спортсменів із РФ і Білорусі до Олімпійських ігор і чи немає тут корупційного моменту, Беленюк сказав: «Мені складно коментувати з приводу корупційних історій. Впливи бувають різними: починаючи від корупційних питань, завершуючи якимись перспективами на майбутнє, проштовхуванням по кар’єрній сходинці, зацікавленістю у бізнес-інтересах всередині самої Росії…».

Олімпійський чемпіон зазначив, що йому важко судити, хто чим мотивувався у МОК при ухваленні рішення, оскільки він нікого не знає серед представників виконкому комітету, окрім очільника Федерації спортивної боротьби Ненада Лаловича. «Але він лише один з 15 членів виконкому. З президентом Бахом знайомий як з публічною особою, яка очолює МОК», – сказав Беленюк.

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На його думку, рішення МОК ще можна змінити.

«Можливо, хтось переконаний в тому, що саме таке рішення повинно бути і що саме воно є справедливим. Тому треба цих людей запрошувати до України й показувати, що тут наробили російські війська, скільки вони зруйнували спортивної інфраструктури, скільки вбили спортсменів, безпосередньо членів національних збірних команд України… Можливо, після цього їхнє бачення зміниться», – вважає Беленюк.

Він нагадав, що в Україні був Бах, але не впевнений, що були всі представники виконкому МОК.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

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Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт.