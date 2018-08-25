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    Чи зможе «Чорноморець» перервати переможні серії «Динамо»? Прев'ю матчу Прем'єр-ліги

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    Чи зможе «Чорноморець» перервати переможні серії «Динамо»? Прев'ю матчу Прем'єр-ліги

    Кияни завітали до Одеси на матч шостого туру Прем'єр-ліги, який розпочнеться о 19:30

    «Чорноморець» – «Динамо»

    Арбітр: Анатолій Абдула (Харків), провів 102 гри в українській Прем’єр-лізі (УПЛ).

    Історія зустрічей

    Всього зіграно 49 матчів: +5=7-37 м’ячі 37-111. На полі «Чорноморця» – 24 матчі: +3=7-14 м’ячі 19-44.

    В УПЛ зіграно 46 матчів: +5=7-34 м’ячі 36-100. На полі «Чорноморця» – 23 матчі: +3=7-13 м’ячі 18-40.

    Останній матч на полі «Чорноморця»: 15.10.2017. 12-й тур чемпіонату України-2017/18. «Чорноморець» – «Динамо» – 2:1. Голи: 1:0 – К. Ковалець (14), 2:0 – О. Хобленко (21), 2:1 – А. Кравець (78).

    Гольова серія «Динамо» у ворота «Чорноморця» з 2007 року триває 21 матч – 48 м'ячів. У чемпіонатах «моряки» забивають голи «динамівцям» вже сім ігор поспіль – вісім м'ячів.

    Цікаві факти та можливі події

    400-й гостьовий матч «Динамо» в УПЛ, у якому столичний клуб може зазнати 50-ої поразки.

    «Чорноморець» може у чемпіонатах на своєму полі 90-й раз зіграти внічию.

    Загальна безпрограшна серія «Динамо» в УПЛ триває 15 матчів: +14=1.

    «Динамівці» утримують свою серію без пропусків голів, яка триває 427 хвилин.

    Гравці «Динамо» забивають голи в УПЛ у 17-ти матчах поспіль.

    Переможна домашня серія одеського клубу триває три матчі.

    З початку чемпіонату «Динамо» перемагає свої суперників лише з рахунком 1:0.

    Ангел Червенков біля керма різних команд УПЛ на своєму полі ще жодного разу не грав внічию: вісім перемог і чотири поразки.

    «Чорноморець» не програє у чемпіонатах за суддівства арбітра Анатолія Абдули вже чотири матчі: +3=1.

    Анатолій Абдула в УПЛ провів вже 25 ігор за участю «Динамо», яке при цьому перемагало лише у 13-ти матчах.

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