Чи зможе ФК «Львів» знову обіграти «Шахтар» після 10-річної перерви? Прев'ю матчу



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«Гірник» Марлос може забити 45-й гол в УПЛ

ФК «Львів» – «Шахтар»

Арбітр: Сергій Бойко (Іванків), провів 94 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно два матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2 – всі в УПЛ. На полі Львова – один матчі: +1=0-0 м'ячі 2-0.

Останній матч на полі Львова. 20.07.2008. ФК «Львів» – «Шахтар» – 2:0. Голи: 1:0 - В. Панас (22), 2:0 - В. Федорчук (89).

Цікаві факти та можливі події

400-й гостьовий матч «Шахтаря» у чемпіонатах.

«Шахтар» обходиться без нічиїх у чемпіонатах із 5 листопада 2017 року вже 22 матчі: 17 перемог і п'ять поразок.

«Гірник» Марлос може забити 45-й гол в УПЛ.

«Львів» саме домашнім матчем із «Шахтарем» відкрив лік своїх ігор в УПЛ.

Програшна домашня клубна антирекордна серія «Львова» у чемпіонатах триває три матчі, при цьому містяни програють з однаковим рахунком 0:1.

У другому для себе клубі УПЛ на посаді головного тренера дебютує Юрій Бакалов, який у 2010-2011, 2013 роках очолював київський «Арсенал» (57 ігор).

Юрій Бакалов біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 20-ту перемогу.

З початку чемпіонату у складі «Шахтаря» було задіяно дев'ять бразильців, а у «Львові» — 7.

«Шахтар» за суддівства Сергія Бойка зазнав лише двох поразок у 15-ти матчах, при цьому забиваючи голи у всіх іграх.

Сергій Бойко провів лише один матч за участю «Львова» та зафіксував поразку «містян».

Джерело: сайт УПЛ