Чи зможе «Шахтар» виграти у «Динамо» у ювілейному матчі киян? Прев'ю центрального поєдинку туру



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«Динамо» - «Шахтар»

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів), провів 116 матчів в українській Прем’єр-лізі.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 83 матчі: +30=22-31 м’ячі 100-104.

На полі «Динамо» – 31 матч: +15=7-9 м’ячі 49-36.

В УПЛ зіграно 57 матчів: +23=15-19 м’ячі 74-67.

На полі «Динамо» – 28 матчів: +15=6-7 м’ячі 44-29.

Останній матч на полі «Динамо» – 19.05.2018. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1.

Голи: 1:0 – Б. Вербич (16), 1:1 – Марлос (23), 2:1 – Д. Хочолава (56, а/гол).

Безвиграшна серія «Шахтаря» у зустрічах з «Динамо» з 26 травня 2017 року триває в УПЛ вже п’ять матчів: нічия та чотири поразки.

Цікаві факти та можливі події:

«Динамо» проведе 800-й матч у чемпіонатах України.

«Шахтар» може пропустити 600-й гол в УПЛ (ще два м’ячі) або зазнати 110-ої поразки у чемпіонатах.

Столичний клуб з 4 березня нинішнього року не знає поразок в УПЛ вже 13 ігор поспіль: 12 перемог і нічия.

«Шахтар» обходиться без нічиїх в УПЛ з 5 листопада 2017 року вже 20 турів: 16 перемог і чотири поразки.

Гольова серія «Динамо» у чемпіонатах триває 15 ігор – 29 голів.

100-й матч в УПЛ може зіграти «динамівець» Віталій Буяльський.

60-й гол у чемпіонатах може забити Жуніор Мораес із «Шахтаря», який у минулому сезоні виступав саме за «Динамо».

Юрій Можаровський провів 28 матчів у чемпіонатах за участю «Динамо», яке здобуло 18 перемог, чотири рази грало внічию та зазнало шість поразок.

«Шахтар» провів в УПЛ вже 23 матчі за суддівства Юрія Можаровського: +16=3-4.

Джерело: офіційний сайт УПЛ