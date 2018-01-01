Чим Руслан Ротань буде корисним для «Динамо»

Головні переваги досвідченого гравця для київського клубу

Київське «Динамо» офіційно підтвердило підписання досвідченого півзахисника Руслана Ротаня. Незважаючи на певний скепсис по відношенню до трансферу 36-річного ветерана, є і позитивні моменти в його приході в київський клуб. І саме про головні з них ми і поговоримо в цьому матеріалі. Чудовий пас та бачення поля Незважаючи на вік,



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Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо

Головні переваги досвідченого гравця для київського клубу

Київське «Динамо» офіційно підтвердило підписання досвідченого півзахисника Руслана Ротаня.

Незважаючи на певний скепсис по відношенню до трансферу 36-річного ветерана, є і позитивні моменти в його приході в київський клуб. І саме про головні з них ми і поговоримо в цьому матеріалі.

Чудовий пас та бачення поля

Незважаючи на вік, Ротань все ще зберігає свої головні якості – дивовижне бачення поля та партнерів на ньому і вміння віддати своєчасний та точний пас. Цього вміння «динамівцям» часто не вистачало протягом останніх місяців, і взагалі в команді давно не було стабільного плеймейкера, який би міг навіть «стоячи» впливати на результат. Звісно ж, Ротань не збирається стояти весь матч, та й не вистачатиме Руслана на всі 90 хвилин ігор, але навіть якісними відрізками, виходячи на заміну, або ж з перших хвилин, Ротань може принести багато користі «Динамо». Принаймні, в цьому сезоні, на другу частину якого і розраховано контракт ветерана. А там вже подивимося.

Збільшення ширини складу

Не секрет, що в київському «Динамо» є проблема з гравцями середини поля. І якщо кількісно ця проблема ще не так сильно кидається у вічі, то про якість часто і говорити не хочеться. То травми, то спад у формі окремих виконавців, то побутові проблеми заважають Хацкевичу награти сильний і стабільний склад середньої лінії, і Ротань буде дуже своєчасним її посиленням, адже вміє зіграти і «глибше», і ближче до вістря атаки.

Не забуваємо головне – «Динамо» все ще бере участь аж у трьох турнірах в цьому сезоні – чемпіонаті, Кубку України та Лізі Європи, і зайвим присутність Ротаня не буде. Хоча в єврокубку він киянам і не допоможе, адже вже заграний там за чеську «Славію».

Тренер на полі

Ротань чудово знає Хацкевича, а Хацкевич – Ротаня. Напевно білоруський тренер розуміє, що його екс-партнер по «Динамо» минулого зразка ще може принести користь новій версії київської команди, і насамперед це користь, що криється у досвіді. Подивіться на нинішній склад «Динамо» – дуже багато молоді, і часто відсутність досвіду грає з «Динамо» злий жарт. А Ротань з висоти своїх футбольних років чудово знає, де трошки перетримати м'яч у грі, а де пришвидшити атаку, якщо темпу команді не вистачає. Такий собі метроном для команди і граючий тренер для колективу. Адже пораду з тренерської лави футболіст на полі не завжди почує, а коли під боком досвідчений колега, настанову можна отримати безпосередньо від нього.

Depo.Сектор