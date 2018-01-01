Офіційно. Динамо підписало контракт з капітаном збірної України Ротанем

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону

ФК «Динамо» Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону. Нагадаємо, Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди



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Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону

ФК «Динамо» Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону.

Нагадаємо, Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди «біло-синіх» напередодні сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 м’ячів), 8 матчів у єврокубках (2 м’ячі), а також 8 матчів у рамках розіграшу Кубка України (1 гол).

Разом із Русланом «Динамо» здобуло одне чемпіонство, два Кубка України і два Суперкубка України.

Київський клуб Ротань залишив рівно 10 років тому, 12 січня 2008 року, повернувшись до «Дніпра», у складі якого провів свій перший матч у вищій лізі чемпіонату України (7 листопада 1999 року, матч «Дніпро» — «Кривбас» — 1:0).

За «Дніпро» півзахисник виступав у періоди з 1999 до 2005 та з 2008 до 2017 року – найбільший етап своєї професійної кар’єри. Руслан є вихованцем ДЮСШ «Зірка», ДЮСШ «Ворскла» та дніпровського спортінтернату.

Останні півроку провів у чеській «Славії».