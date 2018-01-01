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    Офіційно. Динамо підписало контракт з капітаном збірної України Ротанем

    Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону
    ФК «Динамо» Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону. Нагадаємо, Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди
    • Сьогодні, 18:01
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    Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо
    Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо

    Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону

    ФК «Динамо» Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем.

    Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

    Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону.

    Нагадаємо, Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди «біло-синіх» напередодні сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 м’ячів), 8 матчів у єврокубках (2 м’ячі), а також 8 матчів у рамках розіграшу Кубка України (1 гол).

    Разом із Русланом «Динамо» здобуло одне чемпіонство, два Кубка України і два Суперкубка України.

    Київський клуб Ротань залишив рівно 10 років тому, 12 січня 2008 року, повернувшись до «Дніпра», у складі якого провів свій перший матч у вищій лізі чемпіонату України (7 листопада 1999 року, матч «Дніпро» — «Кривбас» — 1:0).

    За «Дніпро» півзахисник виступав у періоди з 1999 до 2005 та з 2008 до 2017 року – найбільший етап своєї професійної кар’єри. Руслан є вихованцем ДЮСШ «Зірка», ДЮСШ «Ворскла» та дніпровського спортінтернату.

    Останні півроку провів у чеській «Славії».

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