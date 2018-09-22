Чинний переможець Ліги чемпіонів провалив початок цьогорічних змагань



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Вінсен Жерар - воротар « Монпелье » / Фото - facebook.com/MHB-Montpellier-Handball

«Монпельє» сенсаційно зазнав другої поразки поспіль

Головною подією старту гандбольної Ліги чемпіонів стали дві поспіль невдачі чинного володаря титулу - «Монпельє».

Розпочали французи з домашньої поразки від македонського «Вардара», а у другому турі на виїзді поступилися білоруському «БГК імені Мєшкова» - 23:27.

У Бресті «Монпельє» відставав у рахунку протягом практично всього матчу, так і не зумівши пристосуватися до оборони суперників, найсильнішою ланкою якої був воротар Іван Пешич. Хорвата, який відбив 39% кидків, визнали найкращим гравцем матчу.

Білоруський клуб, під керівництвом нового тренера іспанця Маноло Каденаса, почав Лігу чемпіонів з двох перемог і разом з «Вардаром» очолює групу «А».

23 вересня матч другого туру групи «В» проведе запорізький «Мотор». Гра чемпіонів України проти данського «Ск'єрна» розпочнеться о 17.50.

Джерело: Xsport.ua