Чоловіча збірна України обіграла в гостях збірну Нідерландів

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Збірна України з волейболу. Фото: ФВУ

У найближчу середу, 30 травня, українці знову зустрінуться з голландцями

Чоловіча збірна України здобула свою другу перемогу в Золотий Євролізі. У суботу підопічні Угіса Крастіньша в гостях обіграли команду Нідерландів з рахунком 3:2.

Господарі майданчика дуже впевнено виграли першу партію. Перевага голландців склала 10 очок - 25:15.

Другий сет взяли українці 25:20, але третя партія завершилася на користь збірної Нідерландів - 25:20.

Коли «синьо-жовтим» вже не було куди відступати, вони вигризли четвертий сет. У кінцівці цього ігрового відрізка двічі чудово подав капітан збірної України Олег Плотницький, а наша команда виграла партію з результатом 26:24. У підсумку, саме Плотницький з 19 очками в активі став найкращим гравцем зустрічі.

Постійно наздоганяючи суперників протягом матчу, українці зберегли більше сил на вирішальну п'яту партію і виграли її 15:13.

Таким чином, збірна України везе із Нідерландів 2 очка. У найближчу середу, 30 травня, українці знову зустрінуться з голландцями - на цей раз на рідній землі, в Івано-Франківську.

Золота Євроліга. Чоловіки

Група В

3-й тур

Нідерланди - Україна - 2:3 (25:15, 20:25, 25:20, 24:26, 13:15)

Джерело: xsport.ua