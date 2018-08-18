Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з боксу
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Як і у жіночому турнірі, у чоловічому Україну також представлять вісім боксерів
Старший тренер молодіжної чоловічої збірної України Олег Малованюк оголосив склад команди на чемпіонат світу з боксу, який найближчими днями стартує в Угорщині.
Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня в Угорщини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
Отож, молодіжну чоловічу збірну України на Чемпіонаті світу представлятимуть:
вагова категорія 52 кг – Юрій Томюк
вагова категорія 60 кг – Тарас Бондарчук
вагова категорія 64 кг – Максим Молодан
вагова категорія 69 кг – Олександр ТрутнєвВ
вагова категорія 75 кг – Богдан Толмачов
вагова категорія 81 кг – Віталій Стальченко
вагова категорія 91 кг – Марат Григорян
вагова категорія +91 кг – Кирило Стоянчев
«Заключний навчально-тренувальний збір у підготовці до чемпіонату світу ми провели у Чернівецькій області. Результатами роботи команди залишився повністю задоволений», - зазначив старший тренер молодіжної збірної України Олег Малованюк.
«Участь у цьогорічній світовій першості прогнозовано братимуть найкращі, які отримали це право, здобуваючи важливі перемоги на континентальних першостях. Переконаний у тому, що збірній України під силу створити гідний супротив у боротьбі за нагороди чемпіонату світу», - сказав він.