Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з боксу



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Фото ФБУ

Як і у жіночому турнірі, у чоловічому Україну також представлять вісім боксерів

Старший тренер молодіжної чоловічої збірної України Олег Малованюк оголосив склад команди на чемпіонат світу з боксу, який найближчими днями стартує в Угорщині.

Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня в Угорщини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Отож, молодіжну чоловічу збірну України на Чемпіонаті світу представлятимуть:

вагова категорія 52 кг – Юрій Томюк

вагова категорія 60 кг – Тарас Бондарчук

вагова категорія 64 кг – Максим Молодан

вагова категорія 69 кг – Олександр ТрутнєвВ

вагова категорія 75 кг – Богдан Толмачов

вагова категорія 81 кг – Віталій Стальченко

вагова категорія 91 кг – Марат Григорян

вагова категорія +91 кг – Кирило Стоянчев

«Заключний навчально-тренувальний збір у підготовці до чемпіонату світу ми провели у Чернівецькій області. Результатами роботи команди залишився повністю задоволений», - зазначив старший тренер молодіжної збірної України Олег Малованюк.

«Участь у цьогорічній світовій першості прогнозовано братимуть найкращі, які отримали це право, здобуваючи важливі перемоги на континентальних першостях. Переконаний у тому, що збірній України під силу створити гідний супротив у боротьбі за нагороди чемпіонату світу», - сказав він.