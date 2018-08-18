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    Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з боксу

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    Фото ФБУ - Чоловіча збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з боксу
    Фото ФБУ

    Як і у жіночому турнірі, у чоловічому Україну також представлять вісім боксерів

    Старший тренер молодіжної чоловічої збірної України Олег Малованюк оголосив склад команди на чемпіонат світу з боксу, який найближчими днями стартує в Угорщині.

    Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня в Угорщини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Отож, молодіжну чоловічу збірну України на Чемпіонаті світу представлятимуть:

    вагова категорія 52 кг – Юрій Томюк
    вагова категорія 60 кг – Тарас Бондарчук
    вагова категорія 64 кг – Максим Молодан
    вагова категорія 69 кг – Олександр ТрутнєвВ
    вагова категорія 75 кг – Богдан Толмачов
    вагова категорія 81 кг – Віталій Стальченко
    вагова категорія 91 кг – Марат Григорян
    вагова категорія +91 кг – Кирило Стоянчев

    «Заключний навчально-тренувальний збір у підготовці до чемпіонату світу ми провели у Чернівецькій області. Результатами роботи команди залишився повністю задоволений», - зазначив старший тренер молодіжної збірної України Олег Малованюк.

    «Участь у цьогорічній світовій першості прогнозовано братимуть найкращі, які отримали це право, здобуваючи важливі перемоги на континентальних першостях. Переконаний у тому, що збірній України під силу створити гідний супротив у боротьбі за нагороди чемпіонату світу», - сказав він.

    чемпіонат світу бокс Збірна України тренер
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