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    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 - команда року в Україні

    Українці показали найкраще досягнення в командних видах спорту часів незалежності
    Найкращою командою року в Україні Міністерство молоді і спорту визнало чоловічу збірну з баскетболу 3х3. Відповідну нагороду на церемоніі «Спортивне сузір'я -2017» отримав головний тренер нашої команди Олег Юшкін, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3, а саме Максим Закурдаєв,
    • Вчора, 14:26
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФБУ
    Фото: прес-служба ФБУ

    Українці показали найкраще досягнення в командних видах спорту часів незалежності

    Найкращою командою року в Україні Міністерство молоді і спорту визнало чоловічу збірну з баскетболу 3х3.

    Відповідну нагороду на церемоніі «Спортивне сузір'я -2017» отримав головний тренер нашої команди Олег Юшкін, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3, а саме Максим Закурдаєв, Олександр Кобець, Дмитро Липовцев і Станіслав Тимофеєнко (головний тренер Олег Юшкін) здобула бронзові медалі чемпіонату Європи, який проходив у столиці Нідерландів Амстердамі.

    Ці успіхи є найкращим досягненням для усіх командних видів спорту в Україні за останні 10 років.

    Таке досягнення не могли не відзначити експерти у галузі спорту. Отримав почесну відзнаку головний тренер збірної України з баскетболу 3х3 Олег Юшкін, його підопічні саме у ці дні не могли залишити розташування своїх клубів, які проводять важливі поєдинки у Суперлізі.

    Збірна України баскетбол
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