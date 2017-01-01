Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 - команда року в Україні

Українці показали найкраще досягнення в командних видах спорту часів незалежності

Найкращою командою року в Україні Міністерство молоді і спорту визнало чоловічу збірну з баскетболу 3х3. Відповідну нагороду на церемоніі «Спортивне сузір'я -2017» отримав головний тренер нашої команди Олег Юшкін, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3, а саме Максим Закурдаєв,



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Фото: прес-служба ФБУ

Українці показали найкраще досягнення в командних видах спорту часів незалежності

Найкращою командою року в Україні Міністерство молоді і спорту визнало чоловічу збірну з баскетболу 3х3.

Відповідну нагороду на церемоніі «Спортивне сузір'я -2017» отримав головний тренер нашої команди Олег Юшкін, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3, а саме Максим Закурдаєв, Олександр Кобець, Дмитро Липовцев і Станіслав Тимофеєнко (головний тренер Олег Юшкін) здобула бронзові медалі чемпіонату Європи, який проходив у столиці Нідерландів Амстердамі.

Ці успіхи є найкращим досягненням для усіх командних видів спорту в Україні за останні 10 років.

Таке досягнення не могли не відзначити експерти у галузі спорту. Отримав почесну відзнаку головний тренер збірної України з баскетболу 3х3 Олег Юшкін, його підопічні саме у ці дні не могли залишити розташування своїх клубів, які проводять важливі поєдинки у Суперлізі.