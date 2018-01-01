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    «Чорноморець» переглядає двох потенційних новачків

    З одним точно підпишуть повноцінний контракт
    Микола Іщенко та Редван Мемешев тренуються з «Чорноморцем». Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Зазначається, що з 34-річним Іщенком, який покинув «Верес», підпишуть повноцінний контракт, а Мемешева, який не підійшов «Ягеллонії», тільки проглядають. Раніше повідомлялося, що
    • Сьогодні, 11:22
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    Микола Іщенко. Фото: Footboom
    Микола Іщенко. Фото: Footboom

    З одним точно підпишуть повноцінний контракт

    Микола Іщенко та Редван Мемешев тренуються з «Чорноморцем».

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Зазначається, що з 34-річним Іщенком, який покинув «Верес», підпишуть повноцінний контракт, а Мемешева, який не підійшов «Ягеллонії», тільки проглядають.

    Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» переглядає Котляра.

    У поточному сезоні Котляр провів 14 матчів у складі «Вереса», Іщенко - 11 матчів у складі «Вереса», в яких зробив один асист, а Мемешев в основному складі «Карпат» зіграв лише в двох матчах прем'єр-ліги і одному в Кубку України, а в кінці вересня був відправлений в молодіжну команду.

    Джерело: ua.tribuna.com

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