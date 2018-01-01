«Чорноморець» переглядає двох потенційних новачків

З одним точно підпишуть повноцінний контракт

Микола Іщенко та Редван Мемешев тренуються з «Чорноморцем». Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Зазначається, що з 34-річним Іщенком, який покинув «Верес», підпишуть повноцінний контракт, а Мемешева, який не підійшов «Ягеллонії», тільки проглядають. Раніше повідомлялося, що



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Микола Іщенко. Фото: Footboom

З одним точно підпишуть повноцінний контракт

Микола Іщенко та Редван Мемешев тренуються з «Чорноморцем».

Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

Зазначається, що з 34-річним Іщенком, який покинув «Верес», підпишуть повноцінний контракт, а Мемешева, який не підійшов «Ягеллонії», тільки проглядають.

Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» переглядає Котляра.

У поточному сезоні Котляр провів 14 матчів у складі «Вереса», Іщенко - 11 матчів у складі «Вереса», в яких зробив один асист, а Мемешев в основному складі «Карпат» зіграв лише в двох матчах прем'єр-ліги і одному в Кубку України, а в кінці вересня був відправлений в молодіжну команду.

Джерело: ua.tribuna.com