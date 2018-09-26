«Чорноморець» підсилився українським форвардом



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Андрій Міщенко. Фото ФК «Чорноморець»

Андрій Міщенко гратиме за одеський клуб

Захисник Андрій Міщенко підписав контракт з ФК «Чорноморець».

Футболіст уже внесений Прем'єр-лігою у заявку клубу на поточний сезон, інформує офіційний сайт одеської команди.

У команді «моряків» футболіст виступатиме під № 33.

Андрій народився 7 квітня 1991 року у Полтавській області. Зріст - 193 см, вага - 86 кг.

Починав грати у футбол у команді «Полтава-Молодь». Виступав також за «Колос» Кобеляки, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Сталь» Алчевськ, ФК «Севастополь», «Олімпік» Донецьк, «Маккабі» (Нетанія, Ізраїль), «Хапоель» (Ашкелон, Ізраїль).

Навесні цього року грав у донецькому «Олімпіку».

Усього в УПЛ провів 20 ігор, у Кубку України – дев’ять. У Першій лізі чемпіонату України зіграв 50 матчів (забив два голи). У вищому дивізіоні Ізраїлю – 43 (два голи).