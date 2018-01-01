«Чорноморець» припинив співпрацю одразу з сімома футболістами
- Сьогодні, 09:51
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Алассан Н'Діайе. Фото: ФК Чорноморець
Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру
«Чорноморець» оголосив про припинення співпраці з сімома футболістами.
Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.
Мова йде про Алассана Н'Діайе, Віталія Каверіна, Олександра Каплієнка, Сільвіо та Андрія Федоренка, а також Олександра Гутора, про чий відхід повідомлялося раніше.
Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру.
Раніше повідомлялося, що клуб залишив і нападник Денис Васін, який за інформацією ЗМІ перебереться в полтавську «Ворсклу».