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    «Чорноморець» припинив співпрацю одразу з сімома футболістами

    Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру
    «Чорноморець» оголосив про припинення співпраці з сімома футболістами. Про це повідомляє прес-служба одеського клубу. Мова йде про Алассана Н'Діайе, Віталія Каверіна, Олександра Каплієнка, Сільвіо та Андрія Федоренка, а також Олександра Гутора, про чий відхід повідомлялося раніше. Також повідомляється про відхід Володимира Барілка,
    • Сьогодні, 09:51
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    <span>Алассан Н'Діайе. Фото: ФК Чорноморець</span>
    Алассан Н'Діайе. Фото: ФК Чорноморець

    Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру

    «Чорноморець» оголосив про припинення співпраці з сімома футболістами.

    Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

    Мова йде про Алассана Н'Діайе, Віталія Каверіна, Олександра Каплієнка, Сільвіо та Андрія Федоренка, а також Олександра Гутора, про чий відхід повідомлялося раніше.

    Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру.

    Раніше повідомлялося, що клуб залишив і нападник Денис Васін, який за інформацією ЗМІ перебереться в полтавську «Ворсклу».

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