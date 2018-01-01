«Чорноморець» припинив співпрацю одразу з сімома футболістами

Також повідомляється про відхід Володимира Барілка, який завершив кар'єру

«Чорноморець» оголосив про припинення співпраці з сімома футболістами. Про це повідомляє прес-служба одеського клубу. Мова йде про Алассана Н'Діайе, Віталія Каверіна, Олександра Каплієнка, Сільвіо та Андрія Федоренка, а також Олександра Гутора, про чий відхід повідомлялося раніше. Також повідомляється про відхід Володимира Барілка,