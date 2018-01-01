«Ворскла» підпише нападника, який став не потрібен «Чорноморцю»
- Сьогодні, 19:21
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Денис Васін. Фото: ФК Чорноморець
Про деталі угоди поки не повідомляється
Екс-форвард «Чорноморця Денис Васін підпише контракт з «Ворсклою».
28-річний форвард провів у цьому сезоні 14 матчів і забив два голи.
Зазначимо, що нападник «Чорноморця» Денис Васін покинув одеський клуб.
Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
Про причини припинення співпраці нічого не повідомляється.
Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.
Джерело: ua.tribuna.com