«Ворскла» підпише нападника, який став не потрібен «Чорноморцю»

Про деталі угоди поки не повідомляється

Екс-форвард «Чорноморця Денис Васін підпише контракт з «Ворсклою». 28-річний форвард провів у цьому сезоні 14 матчів і забив два голи. Зазначимо, що нападник «Чорноморця» Денис Васін покинув одеський клуб. Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін. Про причини припинення співпраці нічого не