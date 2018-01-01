«Чорноморець» у Туреччині обіграв «Динамо» Мілевського

Артем провів на полі один тайм, але допомогти своїй команді не зміг

«Чорноморець» здобув свою третю перемогу на турецьких зборах. На самому початку другого тайму українці провели швидку атаку лівим флангом, Третьяков віддав пас Татаркова, який буквально увірвався у штрафний майданчик суперника, фінтом поклав на газон Каргаса та пробив у дальній кут – 1:0. Більше голів у цьому матчі не було,



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Артем провів на полі один тайм, але допомогти своїй команді не зміг

«Чорноморець» здобув свою третю перемогу на турецьких зборах.

На самому початку другого тайму українці провели швидку атаку лівим флангом, Третьяков віддав пас Татаркова, який буквально увірвався у штрафний майданчик суперника, фінтом поклав на газон Каргаса та пробив у дальній кут – 1:0.

Більше голів у цьому матчі не було, інформує офіційний сайт «моряків».

Артем Мілевський вийшов на другий тайм і заробив жовту картку на 78-й хвилині.

Товариський матч з футболу

«Динамо» (Брест, Білорусь) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Татарков (49)

«Чорноморець»: Новак (Безрук, 46), Бамба, Люлька (Зубейко, 73), Мамаду, Мартиненко (Жунич, 78), Чорній, Ковалець (Семенів, 69), Татарков, Третьяков (Хамелюк, 80), Сільвіо, футболіст на перегляді (Мусолітін, 69).

Нагадаємо, «Чорноморець» підписав чотирьох новачків.