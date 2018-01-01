«Чорноморець» залишив черговий гравець
- Сьогодні, 17:01
-
Розсилка
Сергій Політило. Фото: dynamo.kiev.ua
У свою чергу на перегляді в клубі знаходиться колишній півзахисник «Олександрії»
Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем «Чорноморця».
У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі.
Раніше головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов повідомляв, що Політило залишається в команді.
Також повідомляється, що на перегляд до табору «Чорноморця» прибув екс-півзахисник «Олександрії» Артем Чорній, який покинув команду в грудні.
У поточному сезоні 29-річний хавбек зіграв чотири матчі в УПЛ.
Раніше стало відомо, що одеський клуб вже покинули дев'ять футболістів.
Джерело: ua-football.com