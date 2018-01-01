«Чорноморець» залишив черговий гравець

У свою чергу на перегляді в клубі знаходиться колишній півзахисник «Олександрії»

Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем «Чорноморця». У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі. Раніше головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов повідомляв, що Політило залишається в команді. Також повідомляється, що на перегляд до табору «Чорноморця»



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Сергій Політило. Фото: dynamo.kiev.ua

У свою чергу на перегляді в клубі знаходиться колишній півзахисник «Олександрії»

Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем «Чорноморця».

У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі.

Раніше головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов повідомляв, що Політило залишається в команді.

Також повідомляється, що на перегляд до табору «Чорноморця» прибув екс-півзахисник «Олександрії» Артем Чорній, який покинув команду в грудні.

У поточному сезоні 29-річний хавбек зіграв чотири матчі в УПЛ.

Раніше стало відомо, що одеський клуб вже покинули дев'ять футболістів.

Джерело: ua-football.com