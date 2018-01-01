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    «Чорноморець» залишив черговий гравець

    У свою чергу на перегляді в клубі знаходиться колишній півзахисник «Олександрії»
    Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем «Чорноморця». У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі. Раніше головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов повідомляв, що Політило залишається в команді. Також повідомляється, що на перегляд до табору «Чорноморця»
    • Сьогодні, 17:01
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    Сергій Політило. Фото:&nbsp;dynamo.kiev.ua
    Сергій Політило. Фото: dynamo.kiev.ua

    У свою чергу на перегляді в клубі знаходиться колишній півзахисник «Олександрії»

    Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем «Чорноморця».

    У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав дві гольові передачі.

    Раніше головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов повідомляв, що Політило залишається в команді.

    Також повідомляється, що на перегляд до табору «Чорноморця» прибув екс-півзахисник «Олександрії» Артем Чорній, який покинув команду в грудні.

    У поточному сезоні 29-річний хавбек зіграв чотири матчі в УПЛ.

    Раніше стало відомо, що одеський клуб вже покинули дев'ять футболістів.

    Джерело: ua-football.com

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