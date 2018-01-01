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    «Чорноморець» вийшов з відпустки та представив нового головного тренера

    А вже сам Костянтин Фролов розповів про плани команди на це міжсезоння
    У вівторок, 9 січня, після 30-ти днів зимової перерви «Чорноморець» зібрався на своїй базі у Совіньйоні. Генеральний директор клубу Анатолій Місюра представив команді нового головного тренера Костянтина Фролова, інформує офіційний сайт одеського клубу. А також його помічників – Костянтина Балабанова, Романа Кожуховського й
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    Представлення Фролова. Фото ФК &laquo;Чорноморець&raquo;
    Представлення Фролова. Фото ФК «Чорноморець»

    А вже сам Костянтин Фролов розповів про плани команди на це міжсезоння

    У вівторок, 9 січня, після 30-ти днів зимової перерви «Чорноморець» зібрався на своїй базі у Совіньйоні.

    Генеральний директор клубу Анатолій Місюра представив команді нового головного тренера Костянтина Фролова, інформує офіційний сайт одеського клубу.

    А також його помічників – Костянтина Балабанова, Романа Кожуховського й Андрія Глущенка.

    Старшим тренером молодіжного складу призначено Андрія Ущаповського. Його асистентом буде Андрій Телесненко, який паралельно продовжить роботу у селекційному відділі.

    Фролов у своєму зверненні до команди сказав: «Чорноморець» – це рідний для мене клуб, і я докладу всіх зусиль і вміння для того, щоб ми рухалися вперед, нас поважали, й у колективу було своє обличчя».

    Також він розповів про плани «Чорноморця». 16 січня команда вилетить у Туреччину. Там пройдуть два збори. Заплановано 12 тренувальних матчів.

    На першому зборі суперниками стануть «Іртиш» (Казахстан), «Політехніка» (Румунія), «Сабаїл» (Азербайджан), «Вііторул» (Румунія), «Вардар» (Македонія) та «Дунав» (Болгарія).

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