«Чорноморець» вперше призначив головного тренера без схвалення власника клубу

Повідомляється, що власник Костянтин Клімов втрачає інтерес до клубу

Головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов був призначений на цю посаду без згоди власника клубу Леоніда Клімова. Раніше Клімов особисто спілкувався з усіма претендентами на посаду, а Фролова призначили інші керівники клубу. Також повідомляється, що власник «Чорноморця» втрачає інтерес до клубу і готується до



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Костянтин Клімов. Фото: golos.ua

Повідомляється, що власник Костянтин Клімов втрачає інтерес до клубу

Головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов був призначений на цю посаду без згоди власника клубу Леоніда Клімова.

Раніше Клімов особисто спілкувався з усіма претендентами на посаду, а Фролова призначили інші керівники клубу.

Також повідомляється, що власник «Чорноморця» втрачає інтерес до клубу і готується до розставання з ним через майбутню втрату впливу в Одесі, яка буде пов'язана з виборами до Верховної Ради в жовтні 2019 року.

Крім того, Клімов готується переїхати з України до Австрії, щоб уникнути можливих проблем у веденні бізнесу після зміни влади.

В Австрії у Леоніда є інтереси в «Капфенберзі», звідки раніше в «Чорноморець» переходили захисник Матеус, хавбек Сільвіо і форвард Жорже Еліас.

Джерело: sportarena.com