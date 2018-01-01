Одеський «Чорноморець» покинули вже дев'ять футболістів

Навесні одеська команда отримає нове обличчя

Одеський «Чорноморець» продовжує переживати чергову «кадрову революцію». Команду вже покинули дев'ять футболістів. До Олександра Гутора, Алассану, Володимира Барілка, Олексія Хобленка та Дениса Васіну, про розірвання контрактів з якими повідомлялося раніше, додалися ще чотири спортсмени. Так, у весняній частині сезону у



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Навесні одеська команда отримає нове обличчя

Одеський «Чорноморець» продовжує переживати чергову «кадрову революцію».

Команду вже покинули дев'ять футболістів.

До Олександра Гутора, Алассану, Володимира Барілка, Олексія Хобленка та Дениса Васіну, про розірвання контрактів з якими повідомлялося раніше, додалися ще чотири спортсмени.

Так, у весняній частині сезону у футболці «Чорноморця» не буде грати воротар Андрій Федоренко, запрошення якого у жовтні 2017 року було невиправданим, з огляду на наявність у клубі ще кількох воротарів хорошого рівня, а також захисник Олександр Каплієнко, півзахисник атакуючого плану Віталій Каверін і бразильський нападник Сільвіо, який за довгий час перебування в Одесі не зумів розкритися навіть на рівні молодіжних складів.

Втім, на зміну зниклим футболістам незабаром прийдуть новачки або ті гравці, які вже колись виступали в Одесі.

Нагадаємо, екс-гравці «Олександрії» проведуть збори із «Чорноморцем».

Джерело: Думская