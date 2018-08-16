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    «Чорноморець» заявив на сезон двох українців, а «Ворскла» – бразильця

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    Володимир Коваль - «Чорноморець» заявив на сезон двох українців, а «Ворскла» – бразильця
    Володимир Коваль

    Коваль і Калітов виступатимуть за одеську команду

    Екс-форвард структури київського «Динамо» Володимир Коваль заявлений на українську Прем'єр-лігу за одеський «Чорноморець».

    26-річний гравець підписав з одеським клубом контракт на два роки.

    За «моряків» Коваль може дебютувати вже у матчі 5-го туру з київським «Арсеналом».

    Окрім того, в одеський клуб повернувся 24-річний захисник Олександр Калітов, інформує sport.ua.

    Коваль – вихованець академії «Динамо». Раніше футболіст провів чотири матчі у Прем'єр-лізі за «Севастополь». Останньою командою Коваля була польська «Олімпія».

    Водночас, полтавська «Ворскла» внесла у свою офіційну заявку на сезон бразильського захисника Артура.

    24-річний футболіст, який поповнив склад «Ворскли» ще кілька тижнів тому, нарешті зможе допомогти команді в офіційних матчах.

    Артур виступатиме за полтавців у футболці з №66, інформує dynamomania.com.

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