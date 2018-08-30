Чотири клуби Суперліги України з баскетболу зіграють на передсезонному турнірі в Запоріжжі



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Фото: ФБУ

Ще один підготовчий турнір за участю команд елітного українського дивізіону 6-8 вересня відбудеться у Миколаєві

14-16 вересня у Запоріжжі відбудеться традиційний Меморіал Гаврилова, на який до господарів турніру завітають «Хімік», «Динамо-Одеса» та харківський «Політехнік».

Про це у своєму інтерв’ю Федерації баскетболу України розповів головний тренер команди Валерій Плеханов, а тепер офіційно цю інформацію підтвердила і прес-служба клубу.

Зазначимо, що матчі проходитимуть на оновленій арені «Юність», тож вболівальники місцевого баскетбольного клубу зможуть не тільки познайомитись з командою, а й з Палацом спорту, у якому в сезоні 2018/2019 проходитимуть матчі Суперліги.

Нагадаємо, що ще один підготовчий турнір за участю команд елітного українського дивізіону 6-8 вересня відбудеться у Миколаєві, де окрім господарів зіграють «Хімік», «Динамо-Одеса» та «Київ-Баскет».