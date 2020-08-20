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    Чотири клуби вийшли у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі

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    Хокеїсти&nbsp;&laquo;Тампа-Бей Лайтнінґ&raquo;&nbsp; - Чотири клуби вийшли у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі
    Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінґ» 
    Світлина - сайт НХЛ

    Ще три клуби поповнили ряди учасників другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

    В рамках першого раунду плей-офф Національної хокейної ліги відбулися п’ять чергових поєдинків.

    Гол Брейді Пойнта на шостій хвилині овертайму приніс «Тампа-Бей Лайтнінґ» перемогу з рахунком 4:3 в п'ятому матчі і всій серії першого раунду плей-офф з «Коламбусом» - 4:1.

    «Лайтнінґ» стали першою командою Східної конференції, яка вийшла до другого раунду плей-офф. Вони взяли реванш у «Коламбуса», який в минулому році в серії першого раунду переграв їх 4:0.

    «Бостон Брюїнз» добився успіху над «Кароліною» завдяки двом голам у більшості в кінці другого періоду у виконанні Давида Крейчі і Патріса Бержерона – 2:1. Рахунок у серії став 4:1.

    «Колорадо» здобув розгромний виграш над «Арізоною» - 7:1, завершив серію з результатом 4:1. У переможців шайби двічі закидали Кадрі і Маккіннон, а також Жирар, Задоров і Компер.

    Варто відзначити, що раніше перший раунду плей-офф подолали хокеїсти «Вегасу», які здолали «Чикаго» у серії з рахунком 4:1.

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    Джерело: НХЛ

    хокей «Бостон Брюїнз» «Арізона Койотіс» Кубок Стенлі «Тампа-Бей Лайтнінґ»
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