Чотири клуби вийшли у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі



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Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінґ» Світлина - сайт НХЛ

Ще три клуби поповнили ряди учасників другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

В рамках першого раунду плей-офф Національної хокейної ліги відбулися п’ять чергових поєдинків.

Гол Брейді Пойнта на шостій хвилині овертайму приніс «Тампа-Бей Лайтнінґ» перемогу з рахунком 4:3 в п'ятому матчі і всій серії першого раунду плей-офф з «Коламбусом» - 4:1.

«Лайтнінґ» стали першою командою Східної конференції, яка вийшла до другого раунду плей-офф. Вони взяли реванш у «Коламбуса», який в минулому році в серії першого раунду переграв їх 4:0.

«Бостон Брюїнз» добився успіху над «Кароліною» завдяки двом голам у більшості в кінці другого періоду у виконанні Давида Крейчі і Патріса Бержерона – 2:1. Рахунок у серії став 4:1.

«Колорадо» здобув розгромний виграш над «Арізоною» - 7:1, завершив серію з результатом 4:1. У переможців шайби двічі закидали Кадрі і Маккіннон, а також Жирар, Задоров і Компер.

Варто відзначити, що раніше перший раунду плей-офф подолали хокеїсти «Вегасу», які здолали «Чикаго» у серії з рахунком 4:1.

Джерело: НХЛ