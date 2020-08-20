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    Кращий бомбардир чемпіонату Румунії з хокею перейшов до «Кременчука»

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    Денискін спробує завоювати третій титул чемпіона України&nbsp; - Кращий бомбардир чемпіонату Румунії з хокею перейшов до «Кременчука»
    Денискін спробує завоювати третій титул чемпіона України 
    Світлина - ХК Кременчук

    Триразовий срібний призер Української хокейної ліги підсилився форвардом

    ХК «Кременчук» оголосив про підписання контракту із 22-річним українським форвардом Андрієм Денискіним.

    Український хокеїст на початку ігрової кар’єри виступав в США за команди з молодіжних і студентських ліг, загалом набравши 131 бал (84 голи і 47 передач) в 102 матчах. Потім Андрій захищав кольори «Brookings Blizzard» з Північноамериканської хокейної ліги, записавши на свій рахунок 17 (12+5) очок в 23 зустрічах.

    У сезоні-2015/16 Денискін завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу, де в п’яти матчах набрав дев’ять результативних балів (4+5).

    З сезону-2017/18 поповнив ряди ХК «Донбас», з яким двічі виграв золоті медалі у 2018 та 2019 роках. У складі донецької команди у 73 матчах набрав 51 (24+27) бал.

    В наступному сезоні Денискін став найкращим снайпером чемпіонату Румунії, закинувши 39 шайб у складі «Стяуа», загалом набравши 64 очок у 29 поєдинках.

    Зазначається, що в новому клубі Денискін виступатиме в ХК «Кременчук» під номером 71.

    Читайте також: Український хокейний клуб підсилився капітаном чемпіонів Казахстану.

    Джерело: ХК Кременчук

    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК «Кременчук»
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