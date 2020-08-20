Кращий бомбардир чемпіонату Румунії з хокею перейшов до «Кременчука»



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Денискін спробує завоювати третій титул чемпіона України Світлина - ХК Кременчук

Триразовий срібний призер Української хокейної ліги підсилився форвардом

ХК «Кременчук» оголосив про підписання контракту із 22-річним українським форвардом Андрієм Денискіним.

Український хокеїст на початку ігрової кар’єри виступав в США за команди з молодіжних і студентських ліг, загалом набравши 131 бал (84 голи і 47 передач) в 102 матчах. Потім Андрій захищав кольори «Brookings Blizzard» з Північноамериканської хокейної ліги, записавши на свій рахунок 17 (12+5) очок в 23 зустрічах.

У сезоні-2015/16 Денискін завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу, де в п’яти матчах набрав дев’ять результативних балів (4+5).

З сезону-2017/18 поповнив ряди ХК «Донбас», з яким двічі виграв золоті медалі у 2018 та 2019 роках. У складі донецької команди у 73 матчах набрав 51 (24+27) бал.

В наступному сезоні Денискін став найкращим снайпером чемпіонату Румунії, закинувши 39 шайб у складі «Стяуа», загалом набравши 64 очок у 29 поєдинках.

Зазначається, що в новому клубі Денискін виступатиме в ХК «Кременчук» під номером 71.

Джерело: ХК Кременчук