Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил



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Ольга Вілухіна за порушення антидопінгових правил раніше вже була позбавлена медалі Сочі-2014

Троє з них уже завершили кар'єри

Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба Союзу біатлоністів Росії.

«На адресу СБР надійшла інформація від IBU про порушення чотирма російськими біатлоністами антидопінгових правил. Інформацію наразі ретельно перевіряють. Звертаємо увагу на те, що троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом 14 днів спортсмени повинні вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії.

Після цього СБР матиме право оголосити їхні прізвища.

Російські біатлоністки Ольга Зайцева, Ольга Вілухіна і Яна Романова були раніше звинувачені в застосуванні допінгу в Сочі-2014 і позбавлені медалей.

Пізніше на підставі доповіді Річарда Макларена була дискваліфікована Катерина Глазиріна.

Навесні 2018 року було розпочато розслідування щодо президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга, якого звинуватили в корупції і приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.