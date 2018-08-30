Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил
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Розсилка
Троє з них уже завершили кар'єри
Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомляє прес-служба Союзу біатлоністів Росії.
«На адресу СБР надійшла інформація від IBU про порушення чотирма російськими біатлоністами антидопінгових правил. Інформацію наразі ретельно перевіряють. Звертаємо увагу на те, що троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що протягом 14 днів спортсмени повинні вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії.
Після цього СБР матиме право оголосити їхні прізвища.
Російські біатлоністки Ольга Зайцева, Ольга Вілухіна і Яна Романова були раніше звинувачені в застосуванні допінгу в Сочі-2014 і позбавлені медалей.
Пізніше на підставі доповіді Річарда Макларена була дискваліфікована Катерина Глазиріна.
Навесні 2018 року було розпочато розслідування щодо президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга, якого звинуватили в корупції і приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.