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    Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил

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    Ольга Вілухіна за порушення антидопінгових правил раніше вже була позбавлена медалі Сочі-2014 - Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил
    Ольга Вілухіна за порушення антидопінгових правил раніше вже була позбавлена медалі Сочі-2014

    Троє з них уже завершили кар'єри

    Чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил.

    Про це повідомляє прес-служба Союзу біатлоністів Росії.

    «На адресу СБР надійшла інформація від IBU про порушення чотирма російськими біатлоністами антидопінгових правил. Інформацію наразі ретельно перевіряють. Звертаємо увагу на те, що троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що протягом 14 днів спортсмени повинні вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії.

    Після цього СБР матиме право оголосити їхні прізвища.

    Російські біатлоністки Ольга Зайцева, Ольга Вілухіна і Яна Романова були раніше звинувачені в застосуванні допінгу в Сочі-2014 і позбавлені медалей.

    Пізніше на підставі доповіді Річарда Макларена була дискваліфікована Катерина Глазиріна.

    Навесні 2018 року було розпочато розслідування щодо президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга, якого звинуватили в корупції і приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.

    допінг біатлон лижний спорт
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