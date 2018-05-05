Cкандальний арбітр може повернутися працювати в Україну

49-річний Бузакка в даний момент займає посаду голови суддівського комітету ФІФА

Президент УПЛ Томас Грімм запропонував роботу в Україні колишньому арбітру ФІФА - своєму співвітчизнику Массімо Бузакку. На якій саме посаді бачить Бузакка президент УПЛ, не повідомляється. За інформацією, глава комітету арбітрів ФФУ Лучано Промені виступив проти цієї ідеї. Цілком можливо, що мова йде про посаду куратора суддівського комітету



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Массімо Бузакка. Фото: UEFA

49-річний Бузакка в даний момент займає посаду голови суддівського комітету ФІФА

Президент УПЛ Томас Грімм запропонував роботу в Україні колишньому арбітру ФІФА - своєму співвітчизнику Массімо Бузакку.

На якій саме посаді бачить Бузакка президент УПЛ, не повідомляється. За інформацією, глава комітету арбітрів ФФУ Лучано Промені виступив проти цієї ідеї.

Цілком можливо, що мова йде про посаду куратора суддівського комітету ФФУ, яку все ще займає П'єрлуїджі Колліна. Влітку минулого року повідомлялося, що італієць планує покинути свій пост, проте незабаром ЗМІ стали говорити про проведення переговорів щодо продовження співпраці.

Раніше Томас Грімм запевнив, що в його команду не будуть входити іноземні фахівці.

49-річний Бузакка в даний момент займає посаду голови суддівського комітету ФІФА. Він завершив кар'єру арбітра в 2011 році,

Примітно, що саме швейцарець обслуговував дебютний матч збірної України на ЧС-2006. Тоді «синьо-жовті» поступилися Іспанії (0:4), а арбітр призначив суперечливий пенальті у ворота української збірної на старті другого тайму, видаливши захисника Владислава Ващука.

Джерело: FootballHub