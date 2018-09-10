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    Цуренко, Калініна, Ястремська і Костюк встановили особисті рекорди в новому рейтингу WTA

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    Леся Цуренко - Цуренко, Калініна, Ястремська і Костюк встановили особисті рекорди в новому рейтингу WTA
    Леся Цуренко

    Результати українок в світовій класифікації на 10 вересня 2018 року

    За підсумками Відкритого чемпіонату США наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA:

    • Еліна Світоліна - 6 (4555), піднялася на одну сходинку (1/8 фіналу)
    • Леся Цуренко - 26 (1805), піднялася на 10 рядків (1/4 фіналу)
    • Катерина Бондаренко - 85 (751), (перше коло)
    • Даяна Ястремська - 96 (646) (перше коло)

    З рейтингом за 10 вересня 2018 роки ви можете ознайомитися тут.

    Дебютний чвертьфінал на турнірах Великого Шолома дозволив Лесі Цуренко встановити особистий рекорд у світовій класифікації - 26-е місце. Раніше кращим результатом українки був 29-й рядок, на який вона піднялася в середині липня минулого року. Цуренко стала третьою українською тенісисткою після Катерини Бондаренко і Еліни Світоліної, яка виступила в 1/4 фіналу на мейджорах.

    Свій особистий рекорд оновили Даяна Ястремська (96) і Ангеліна Калініна (113), які в Нью-Йорку дебютували в основі турнірів Великого Шолома. А Катерина Козлова втратила відразу 36 рядків і покинула межі топ-100 (123 місце). На одну позицію нижче знаходиться Марта Костюк, для якої 124-е місце - кращий результат в кар'єрі.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк
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