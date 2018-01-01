Цуренко, Козлова та Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA у Мексиці

17-річна Даяна Ястремська вдало подолала кваліфікацію

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика). У фіналі відбірного турніру 17-річна одеситка, «посіяна» під 10-м номером, за 55 хвилин розгромила Керол Чжао з Канади (п’ятий номер «посіву» у кваліфікації). Рахунок



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Даяна Ястремська

17-річна Даяна Ястремська вдало подолала кваліфікацію

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика).

У фіналі відбірного турніру 17-річна одеситка, «посіяна» під 10-м номером, за 55 хвилин розгромила Керол Чжао з Канади (п’ятий номер «посіву» у кваліфікації).

Рахунок зустрічі – 6:0, 6:2, передає tennisua.org.

Першою суперницею Даяни в основній сітці стане Моніка Пуїг з Пуерто-Рико.

Окрім того, Леся Цуренко та Катерина Козлова стартують в основній сітці турніру.

У першому раунді Цуренко, «посіяна» під 7 номером, зустрінеться з американкою Лорен Девіс. Це буде перша очна зустріч між суперницями.

Козлова на старті змагань змагатиметься з тенісисткою з Австралії Ариною Родіоновою. Тенісистки зіграють між собою вперше.

Нагадаємо, що Леся Цуренко – чинна чемпіонка турніру.

Нагадаємо, Еліна Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу.