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    Цуренко, Козлова та Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA у Мексиці

    17-річна Даяна Ястремська вдало подолала кваліфікацію
    Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика). У фіналі відбірного турніру 17-річна одеситка, «посіяна» під 10-м номером, за 55 хвилин розгромила Керол Чжао з Канади (п’ятий номер «посіву» у кваліфікації). Рахунок
    • Сьогодні, 20:59
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    Даяна Ястремська
    Даяна Ястремська

    17-річна Даяна Ястремська вдало подолала кваліфікацію

    Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика).

    У фіналі відбірного турніру 17-річна одеситка, «посіяна» під 10-м номером, за 55 хвилин розгромила Керол Чжао з Канади (п’ятий номер «посіву» у кваліфікації).

    Рахунок зустрічі – 6:0, 6:2, передає tennisua.org.

    Першою суперницею Даяни в основній сітці стане Моніка Пуїг з Пуерто-Рико.

    Окрім того, Леся Цуренко та Катерина Козлова стартують в основній сітці турніру.

    У першому раунді Цуренко, «посіяна» під 7 номером, зустрінеться з американкою Лорен Девіс. Це буде перша очна зустріч між суперницями.

    Козлова на старті змагань змагатиметься з тенісисткою з Австралії Ариною Родіоновою. Тенісистки зіграють між собою вперше.

    Нагадаємо, що Леся Цуренко – чинна чемпіонка турніру.

    Нагадаємо, Еліна Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу.

    теніс Катерина Козлова Леся Цуренко Даяна Ястремська Мексика
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