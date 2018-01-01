Цуренко, Козлова та Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA у Мексиці
- Сьогодні, 20:59
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17-річна Даяна Ястремська вдало подолала кваліфікацію
Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика).
У фіналі відбірного турніру 17-річна одеситка, «посіяна» під 10-м номером, за 55 хвилин розгромила Керол Чжао з Канади (п’ятий номер «посіву» у кваліфікації).
Рахунок зустрічі – 6:0, 6:2, передає tennisua.org.
Першою суперницею Даяни в основній сітці стане Моніка Пуїг з Пуерто-Рико.
Окрім того, Леся Цуренко та Катерина Козлова стартують в основній сітці турніру.
У першому раунді Цуренко, «посіяна» під 7 номером, зустрінеться з американкою Лорен Девіс. Це буде перша очна зустріч між суперницями.
Козлова на старті змагань змагатиметься з тенісисткою з Австралії Ариною Родіоновою. Тенісистки зіграють між собою вперше.
Нагадаємо, що Леся Цуренко – чинна чемпіонка турніру.
Нагадаємо, Еліна Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу.