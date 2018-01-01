Рейтинг WTA. Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу

Тоді як очолила рейтинг Сімона Халеп

У понеділок, 26 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці. Нагадаємо, 24 лютого Світоліна здобула перемогу на престижному турнірі в ОАЕ. Новим лідером рейтингу стала румунка Сімона Халеп завдяки тому, що Каролін Возняцьки пропустила турнір в Дубаї. Рейтинг WTA станом на 26 лютого