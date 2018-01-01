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    Рейтинг WTA. Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу

    Тоді як очолила рейтинг Сімона Халеп
    У понеділок, 26 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці. Нагадаємо, 24 лютого Світоліна здобула перемогу на престижному турнірі в ОАЕ. Новим лідером рейтингу стала румунка Сімона Халеп завдяки тому, що Каролін Возняцьки пропустила турнір в Дубаї. Рейтинг WTA станом на 26 лютого
    • Сьогодні, 10:54
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Тоді як очолила рейтинг Сімона Халеп

    У понеділок, 26 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці.

    Нагадаємо, 24 лютого Світоліна здобула перемогу на престижному турнірі в ОАЕ.

    Новим лідером рейтингу стала румунка Сімона Халеп завдяки тому, що Каролін Возняцьки пропустила турнір в Дубаї.

    Рейтинг WTA станом на 26 лютого 2018 року

    1 (2). Сімона Халеп (Румунія) - 7965
    2 (1). Каролін Возняцьки (Данія) - 7525
    3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
    4 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5480
    5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5080
    6 (6). Олена Остапенко (Латвія) - 5000
    7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4625
    8 (8). Вінус Вільямс (США) - 4277
    9 (10). Петра Квітова (Чехія) - 3086
    10 (9). Анжелік Кербер (Німеччина) - 3055
    ... 40 (42) Леся Цуренко (Україна) - 1260
    ... 62 (62) Катерина Козлова (Україна) - 922
    ... 84 (78) Катерина Бондаренко (Україна) - 743
    ... 160 (160) Ангеліна Калініна (Україна) - 366
    ... 166 (167) Даяна Ястремська (Україна) - 350

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Даяна Ястремська
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