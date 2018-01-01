Рейтинг WTA. Cвітоліна зберегла за собою статус четвертої ракетки світу
- Сьогодні, 10:54
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Тоді як очолила рейтинг Сімона Халеп
У понеділок, 26 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці.
Нагадаємо, 24 лютого Світоліна здобула перемогу на престижному турнірі в ОАЕ.
Новим лідером рейтингу стала румунка Сімона Халеп завдяки тому, що Каролін Возняцьки пропустила турнір в Дубаї.
Рейтинг WTA станом на 26 лютого 2018 року
1 (2). Сімона Халеп (Румунія) - 7965
2 (1). Каролін Возняцьки (Данія) - 7525
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5480
5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5080
6 (6). Олена Остапенко (Латвія) - 5000
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4625
8 (8). Вінус Вільямс (США) - 4277
9 (10). Петра Квітова (Чехія) - 3086
10 (9). Анжелік Кербер (Німеччина) - 3055
... 40 (42) Леся Цуренко (Україна) - 1260
... 62 (62) Катерина Козлова (Україна) - 922
... 84 (78) Катерина Бондаренко (Україна) - 743
... 160 (160) Ангеліна Калініна (Україна) - 366
... 166 (167) Даяна Ястремська (Україна) - 350