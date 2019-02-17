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    Цуренко пройшла в наступний раунд турніру в Дубаї

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    Леся Цуренко - Цуренко пройшла в наступний раунд турніру в Дубаї
    Леся Цуренко
    WTA

    Суперниця не змогла дограти матч

    У першому колі турніру WTA в Дубаї Леся Цуренко (24 ракетка світу) зустрічалася з Юлією Путінцевою (43 місце в рейтингу). Українка впевнено вигравала матч, поки суперниця не відмовилися догравати поєдинок.

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    На момент зупинки гри рахунок був 6:3, 2:0 на користь Цуренко. Матч тривав годину та 4 хвилини. За особистими зустрічами встановилася рівновага - 2:2.

    У наступному раунді змагань Цуренко зіграє з переможницею пари Чжу Лінь – Еліза Мертенс.

    Нагадаємо, що на турнірі в Дубаї виступатимуть ще дві українки. Сьогодні Даяна Ястремська зустрінеться з іспанкою Гарбінє Мугурусою (після 17:00), а днями Еліна Світоліна поміряється силами з кращою тенісисткою в грі Донна Векич і Онс Жабер.

    Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.

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