Цуренко стартувала з перемоги на US Open



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Леся Цуренко. Фото Getty Images

Услід за Світоліною та Калініною до другого кола вийшла і Леся

Леся Цуренко стала ще однією українкою, якій вдалося вийти у другий раунд тенісного US Open-2018.

У стартовому матчі Відкритого чемпіонату США друга ракетка України здолала Елісон ван Ейтванк з Бельгії.

У рейтингу WTA суперниць розділяло всього три позиції – 36-та у Цуренко та 39-та в Ейтванк.

Проте, це не завадило Лесі здобути досить легку перемогу у двох сетах.

У першому відтинку зустрічі українка двічі брала подачу суперниці, а у другому – аж тричі.

У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею матчу Каролін Возняцкі – Саманта Стосур.

US Open – 2018

The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $40,912,000

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) – Елісон ван Ейтванк (Бельгія) – 6:3, 6:2



