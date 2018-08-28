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    Цуренко стартувала з перемоги на US Open

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    Леся Цуренко. Фото Getty Images - Цуренко стартувала з перемоги на US Open
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    Услід за Світоліною та Калініною до другого кола вийшла і Леся

    Леся Цуренко стала ще однією українкою, якій вдалося вийти у другий раунд тенісного US Open-2018.

    У стартовому матчі Відкритого чемпіонату США друга ракетка України здолала Елісон ван Ейтванк з Бельгії.

    У рейтингу WTA суперниць розділяло всього три позиції – 36-та у Цуренко та 39-та в Ейтванк.

    Проте, це не завадило Лесі здобути досить легку перемогу у двох сетах.

    У першому відтинку зустрічі українка двічі брала подачу суперниці, а у другому – аж тричі.

    У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею матчу Каролін Возняцкі – Саманта Стосур.

    US Open – 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна) – Елісон ван Ейтванк (Бельгія) – 6:3, 6:2

    Читайте також: Еліна Світоліна відмовилася розмовляти з російським журналістом на US Open.


    США теніс Леся Цуренко
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