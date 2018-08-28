Цуренко стартувала з перемоги на US Open
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Розсилка
Леся Цуренко. Фото Getty Images
Услід за Світоліною та Калініною до другого кола вийшла і Леся
Леся Цуренко стала ще однією українкою, якій вдалося вийти у другий раунд тенісного US Open-2018.
У стартовому матчі Відкритого чемпіонату США друга ракетка України здолала Елісон ван Ейтванк з Бельгії.
У рейтингу WTA суперниць розділяло всього три позиції – 36-та у Цуренко та 39-та в Ейтванк.
Проте, це не завадило Лесі здобути досить легку перемогу у двох сетах.
У першому відтинку зустрічі українка двічі брала подачу суперниці, а у другому – аж тричі.
У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею матчу Каролін Возняцкі – Саманта Стосур.
US Open – 2018
The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $40,912,000
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) – Елісон ван Ейтванк (Бельгія) – 6:3, 6:2