Еліна Світоліна відмовилася розмовляти з російським журналістом на US Open



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Світоліна відмовила в інтерв'ю телеканалу «Євроспорт» в Нью-Йорку

Як повідомив коментатор російського телеканалу Максим Янчевський на своїй сторінці в Twitter, українка після перемоги над Сачією Вікері відмовилася від флеш-інтерв'ю, відповівши: «Вибачте, я не можу».

Портал «Великий теніс України» звернувся за коментарями до Еліні, і вона відповіла, що на даний момент з багатьох причин прийняла для себе рішення не давати інтерв'ю російським ЗМІ.

Нагадаємо, що у другому колі Відкритого чемпіонату США Світоліна зіграє проти німкені Тетяни Марії, у якої спробує взяти реванш за поразку в першому колі Вімблдону.

Нагадаємо, Світоліна стартувала з перемоги на US Open.

А кілька днів тому найкраща тенісистка України опублікувала привітання з Днем Незалежності у Facebook.

«Кожна перемога під українським прапором це величезна честь для мене! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора!» - написала Еліна і прикріпила свою фотографію з прапором України.





Джерело: btu.org.ua