Цуренко та Савчук вибули з турніру в ОАЕ, програвши у стартових зустрічах основної сітки

Леся вибула з одиночного розряду, а Ольга – з парного

Леся Цуренко завершила боротьбу в одиночному розряді турніру серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах. Українка, яка до цього подолала кваліфікацію, у впертому поєдинку першого кола основної сітки поступилася Сірі Еррані з Італії. Цуренко почала поєдинок дуже невдало, програвши дві власні подачі поспіль. Щоправда, Лесі вдалося



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Леся Цуренко. Фото Getty Images

Леся вибула з одиночного розряду, а Ольга – з парного

Леся Цуренко завершила боротьбу в одиночному розряді турніру серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Українка, яка до цього подолала кваліфікацію, у впертому поєдинку першого кола основної сітки поступилася Сірі Еррані з Італії.

Цуренко почала поєдинок дуже невдало, програвши дві власні подачі поспіль. Щоправда, Лесі вдалося відігратися – 3:3.

Однак у сьомому геймі італійка знову зробила брейк, після чого взяла і сет.

У другому сеті українка вела у рахунку 2:0 і 3:2, але після цього програла всі наступні гейми, два з яких були на своїх подачі.

Зауважимо, що Еліна Світоліна почне свій виступ у Дубаї з другого раунду. Вона зіграє з К'ян Ван з Китаю.

Окрім того, Ольга Савчук завершила боротьбу у парному розряді вже після першого раунду.

Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

WTA Premier

Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд: $2,623,485

Перше коло

Сара Еррані (Італія, Q) – Леся Цуренко (Україна, Q) – 6:4, 6:3