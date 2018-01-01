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    Цуренко та Савчук вибули з турніру в ОАЕ, програвши у стартових зустрічах основної сітки

    Леся вибула з одиночного розряду, а Ольга – з парного
    Леся Цуренко завершила боротьбу в одиночному розряді турніру серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах. Українка, яка до цього подолала кваліфікацію, у впертому поєдинку першого кола основної сітки поступилася Сірі Еррані з Італії. Цуренко почала поєдинок дуже невдало, програвши дві власні подачі поспіль. Щоправда, Лесі вдалося
    • Сьогодні, 17:17
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    Леся Цуренко. Фото Getty Images
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    Леся вибула з одиночного розряду, а Ольга – з парного

    Леся Цуренко завершила боротьбу в одиночному розряді турніру серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

    Українка, яка до цього подолала кваліфікацію, у впертому поєдинку першого кола основної сітки поступилася Сірі Еррані з Італії.

    Цуренко почала поєдинок дуже невдало, програвши дві власні подачі поспіль. Щоправда, Лесі вдалося відігратися – 3:3.

    Однак у сьомому геймі італійка знову зробила брейк, після чого взяла і сет.

    У другому сеті українка вела у рахунку 2:0 і 3:2, але після цього програла всі наступні гейми, два з яких були на своїх подачі.

    Зауважимо, що Еліна Світоліна почне свій виступ у Дубаї з другого раунду. Вона зіграє з К'ян Ван з Китаю.

    Окрім того, Ольга Савчук завершила боротьбу у парному розряді вже після першого раунду.

    Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

    Призовий фонд: $2,623,485

    Перше коло

    Сара Еррані (Італія, Q) – Леся Цуренко (Україна, Q) – 6:4, 6:3

    теніс Ольга Савчук Еліна Світоліна Леся Цуренко ОАЕ
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