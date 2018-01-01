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    Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA International у Гобарті

    Для перемоги українці вистачило двох сетів
    Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У другому раунді українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву. В 1/4 фіналу наша тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Чжан Шуай (Китай, 1) - Аріна Соболенко (Білорусь). Hobart International –
    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Леся Цуренко
    Леся Цуренко

    Для перемоги українці вистачило двох сетів

    Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.

    У другому раунді українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

    В 1/4 фіналу наша тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Чжан Шуай (Китай, 1) - Аріна Соболенко (Білорусь).

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна, 5) - Юлія Путінцева (Казахстан) - 6:3, 6:2

    теніс Леся Цуренко
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