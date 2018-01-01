Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA International у Гобарті

Для перемоги українці вистачило двох сетів

Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У другому раунді українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву. В 1/4 фіналу наша тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Чжан Шуай (Китай, 1) - Аріна Соболенко (Білорусь). Hobart International –