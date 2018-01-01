Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA International у Гобарті
- Сьогодні, 12:15
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Розсилка
Леся Цуренко
Для перемоги українці вистачило двох сетів
Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.
У другому раунді українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Казахстану Юлію Путінцеву.
В 1/4 фіналу наша тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Чжан Шуай (Китай, 1) - Аріна Соболенко (Білорусь).
Hobart International – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий турнір у Гобарті, Австралія
Призовий фонд - $226,750
Перше коло
Леся Цуренко (Україна, 5) - Юлія Путінцева (Казахстан) - 6:3, 6:2