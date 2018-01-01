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    Цуренко вийшла у другий раунд турніру WTA International у Гобарті

    Леся у стартовому матчі здолала Тімею Бабош з Угорщини
    Леся Цуренко вдало стартувала на другому для себе турнірі нового року. Українська тенісистка подолала перше коло змагань WTA International у Гобарті. У поєдинку проти Тімеї Бабош Цуренко зуміла схилити шальки терезів на свою користь у важкому першому сеті, який протривав більше години та завершився на тай-брейку. У другому суперниці п’ять
    • Сьогодні, 10:24
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    Леся Цуренко. Фото Getty Images
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    Леся у стартовому матчі здолала Тімею Бабош з Угорщини

    Леся Цуренко вдало стартувала на другому для себе турнірі нового року.

    Українська тенісистка подолала перше коло змагань WTA International у Гобарті.

    У поєдинку проти Тімеї Бабош Цуренко зуміла схилити шальки терезів на свою користь у важкому першому сеті, який протривав більше години та завершився на тай-брейку.

    У другому суперниці п’ять разів поспіль робили брейки, після чого Лесі нарешті вдалося взяти свою подачу, що і дозволило їй перемогти.

    Тепер представниця України зіграє проти Юлії Путінцевої з Казахстану.

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна, 5) – Тімея Бабош (Угорщина) – 7:6(2), 6:2

    теніс Австралія Леся Цуренко
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