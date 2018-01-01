Цуренко вийшла у півфінал турніру WTA International у Гобарті
- Сьогодні, 11:26
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Леся Цуренко. Фото: БТУ
У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила представницю Білорусі
Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.
У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах не залишила шансів представниці Білорусі Аріні Соболенко.
У півфіналі суперницею української тенісистки стане переможниця матчу між американкою Елісон Ріск і румункою Міхаелою Бузарнеску.
Hobart International – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий турнір у Гобарті, Австралія
Призовий фонд - $226,750
Чвертьфінал
Леся Цуренко (Україна, 5) - Аріна Соболенко (Білорусь) - 6:1, 6:1