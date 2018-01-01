Цуренко вийшла у півфінал турніру WTA International у Гобарті

У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила представницю Білорусі

Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах не залишила шансів представниці Білорусі Аріні Соболенко. У півфіналі суперницею української тенісистки стане переможниця матчу між американкою Елісон Ріск і румункою Міхаелою Бузарнеску. Hobart