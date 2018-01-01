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    Цуренко вийшла у півфінал турніру WTA International у Гобарті

    У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила представницю Білорусі
    Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах не залишила шансів представниці Білорусі Аріні Соболенко. У півфіналі суперницею української тенісистки стане переможниця матчу між американкою Елісон Ріск і румункою Міхаелою Бузарнеску. Hobart
    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка
    Леся Цуренко. Фото: БТУ
    Леся Цуренко. Фото: БТУ

    У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила представницю Білорусі

    Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.

    У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах не залишила шансів представниці Білорусі Аріні Соболенко.

    У півфіналі суперницею української тенісистки стане переможниця матчу між американкою Елісон Ріск і румункою Міхаелою Бузарнеску.

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Чвертьфінал

    Леся Цуренко (Україна, 5) - Аріна Соболенко (Білорусь) - 6:1, 6:1

    теніс Леся Цуренко
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