Дарина Білодід віддала старі борги словенці і перемогла на турнірі Grand Slam в Абу-Дабі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарина Білодід продовжує колекціонувати перемоги IJF

Наша дзюдоїстка вкотре довела статус найсильнішої на планеті

Дворазова чемпіонка світу і Європи з дзюдо Дарина Білодід з України перемогла на останньому в 2019 році турнірі із серії Grand Slam в столиці Об’єднаних арабських еміратів Абу-Дабі.

На шляху до перемоги у ваговій категорії до 48 кг Дарина виграла чотири сутички. Спершу здолала утриманням Марі-Ді Варґас з Чилі, потім також чисто, на «іппон» перемогла Катаріну Менц з Німеччини та росіянку Сабіну Ґілязову. Переможний прийом у півфінальній сутичці з представницею РФ Білодід провела на заключних секундах.

За золото 19-річна українка боролася з на два роки старшою словенкою Марушею Штанґар, однією з небагатьох сучасних дзюдоїстоr, яка має в активі перемогe над Білодід. Маруша перемогла Дарину в єдиній донині сутичці, у фіналі турніру в Пакші у 2016 році. На цей раз Дарина реваншувалася.

Зауважимо, що загалом у 2019 році Білодід наразі виграла 16 сутичок при одній поразці – від француженки Мелані Клеман на Ґран-прі Тбілісі.

Крім Дарини, в Абу-Дабі сьогодні боролося ще троє українців, зокрема чемпіон світу-2009 Георгій Зантарая (вагова категорія – до 66 кг). Він переміг француза Кіліана Ле Блуша, але програв монголу Башгуу Йондонперенлею. У тій же ваговій категорії перспективний Богдан Ядов після стартової перемоги над Дуанбіном Ма з Китаю програв казахстанцеві Єлдосу Жумаканову. Ще один наш борець Дільшот Хаматов (до 60 кг) програв у першій сутичці словенцеві Матьязу Трбовцу.