Дзюдоїстка Дарина Білодід принесла Україні перше золото Європейських ігор-2019!



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Дарина Білодід зі своїми батьками, які одночасно є й тренерами - Геннадієм Білодідом і Світланою Кузнєцовою Скрін-шот

У фіналі наша найталановитіша спортсменка перемогла росіянку

Україна здобула перше золото Європейських ігор-2019.

Чемпіонкою змагань із дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів стала 18-річна киянка Дарина Білодід. На шляху до фіналу наша борчиня перемогла дворазову чемпіонку Європи Еву Черновіцкі з Угорщини, чемпіонку Європи-2017 у командній першості Мелані Клеман із Франції і бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії.

В фіналі Дарині протистояла чинна чемпіонка континенту Ірина Долґова із РФ. Кидок на «ваза-арі» з допомогою зачіпа українка провела вже на стартових секундах сутички. Це й визначило подальший хід боротьби. Росіянка мусила атакувати, але добратися до Білодід банально не змогла.

Таким чином, Дарина Білодід доповнила свою фантастичну колекцію титулів. У 18 років вона вигравала чемпіонати Європи і світу серед кадетів, юніорів і дорослих. Причому кадетську першість континенту — двічі. Подвійну ціну має й нинішня перемога, адже Європейські ігри для дзюдоїстів паралельно вважаються чемпіонатом Європи.

Невдовзі на мінське татамі у фінальній сутичці проти італійця Маттео Медвеса має вийти інший український дзюдоїст, представник вагової категорії до 66 кг Георгій Зантарая.