Даяна Ястремська в запеклому протистоянні з американкою вийшла в третє коло Wimbledon



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Даяна Ястремська вперше вийшла в 1/16 фіналу Wimbledon Великий теніс України

Софію Кенін 18-річна українка перемогла після понад двох годин боротьби

35-та ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла в третє коло Вімблдонського тенісного турніру (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

В 1/32 фіналу одеситка перемогла 28-му тенісистку світу Софію Кенін зі США - 7:5, 4:6, 6:3.

Матч тривав дві години і десять хвилин.

В 1/16 фіналу Ястремська зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Ґолубіч (WTA №81), яка несподівано здолала Юлію Путінцеву з Казахстану. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою двічі і обидва рази перемогла Ястремська.

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