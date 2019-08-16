Дебют Усика в надважкій вазі 12 жовтня підтверджено



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Бій відбудеться в Чикаго, ім’я суперника поки не повідомляється

Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) все ж дебютує в надважкій категорії 12 жовтня. Проведення бою в Чикаго підтвердив менеджер українця Егіс Клімас.

При цьому ім’я опонента Усика поки не називається.

Раніше повідомлялося, зо суперником Усика може бути Карлос Такам, бій проти якого мав відбутися ще в травні, але зірвався через травму Олександра. Однак Такам змінив менеджера, що поставило під сумнів проведення бою 12 жовтня.